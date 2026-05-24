Kada žurite, pripremite grašak na malo drugačiji način, uz samo tri sastojka. Biće ukusan bez obrzira na to što je gotov za desetak minuta.

U ovom slučaju vam je potreban zamrznuti grašak, ali će ručak biti brz, jednostavan i hranljiv. Ipak, zamrznuti grašak često ima blag, gotovo bezukusan ukus ako se ne začini na pravi način.

Jedna komšinica mi je pokazala jednostavan recept koji običan grašak pretvara u ukusno jelo.

Prvo istopite jednu kašiku putera u tiganju na srednjoj vatri. Zatim dodajte pola kese zamrznutog graška i dinstajte nekoliko minuta. Dodajte izgnječen čen belog luka i posolite po ukusu. Ostavite da se kuva 7 do 10 minuta. Ako želite blago slađi ukus, pred kraj kuvanja dodajte prstohvat šećera.

Ovako pripremljen grašak ima bogat ukus, sa blagim slatkastim i slanim notama i suptilnim mirisom belog luka. Možete ga poslužiti kao prilog uz krompir ili meso.

