Svetski poznati muzičar Leni Kravic (62) doputovao je u Beograd povodom predstojećeg koncerta na Ušću, zakazanog za 17. jun, a prvi sati u srpskoj prestonici protekli su u znaku privatnog druženja daleko od javnosti. Pre velikog nastupa, rok legenda je prisustvovao zatvorenoj proslavi u jednom poznatom restoranu u centru grada, gde je organizovana intimna večera za izabrane zvanice.

Iako je događaj bio strogo privatnog karaktera, deo atmosfere ipak je završio na društvenim mrežama zahvaljujući Ani Divac, supruzi nekadašnjeg košarkaša Vlade Divac. Ona je podelila fotografiju na kojoj pozira upravo sa Kravicem, otkrivši tako da je bila među gostima ove ekskluzivne večeri. Uz zajedničku objavu, Ana je pokazala i detalj sa stola koji je privukao pažnju pratilaca, uz kratku i jasnu poruku – „privatna žurka“.

Za ovu priliku, ona je izabrala elegantnu crnu kombinaciju koja prati liniju tela, dok je ceo izgled podignut efektnim sakoom i vrlo visokim potpeticama koje su dodatno naglasile glamurozan utisak.

Sa druge strane, Kravic je ostao veran svom dobro poznatom stilu koji godinama neguje. Pojavio se u kožnoj jakni, farmerkama i kaubojskim čizmama, uz prepoznatljive tamne naočare i aksesoare koji su upotpunili njegov rokerski imidž.

Ovaj beogradski izlazak još jednom je pokazao da muzičar i van scene ostaje dosledan svom autentičnom stilu, dok interesovanje javnosti podjednako privlači i atmosfera događaja i njegovi retki privatni trenuci u javnosti.