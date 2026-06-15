Holivudska zvezda Džejn Sejmur, najpoznatija po ulozi u kultnoj seriji „Doktorka Kvin“, potvrdila je da se verila za svog partnera Džona Zambetija nakon gotovo tri godine veze.

Zambeti je lekar hitne pomoći i muzičar, a sa glumicom je u vezi od 2023. godine. Njih dvoje upoznali su se zahvaljujući svojoj deci, koja su se poznavala mnogo pre nego što su oni započeli romansu.

Prsten je otkrio istinu

Poslednjih meseci Džejn Sejmur je podsticala nagađanja o veridbi kada se na crvenim tepisima pojavljivala sa upečatljivim prstenom sa dva dijamanta na levoj ruci. U početku je tvrdila da prsten simbolizuje sreću i posvećenost, ali ne nužno i skori brak. Ipak, sada je priznala da je upravo reč o vereničkom prstenu.

Glumica je istakla da nikada nije bila srećnija i da se oseća potpuno ispunjeno u vezi sa Džonom.

Prosidba kakvu niko nije očekivao

U razgovoru za magazin „People“, Džejn je otkrila da prosidba nije bila ni najmanje tradicionalna. Opisala ju je kao „urnebesno haotičnu“, dodajući da u tom trenutku nijedno od njih nije imalo odeću na sebi.

Džon ju je zaprosio početkom ove godine, a poseban značaj ima i prsten koji joj je poklonio. Reč je o modelu sa dva kamena, poznatom kao „moi et toi“ dizajn, što u prevodu znači „ti i ja“, simbolizujući njihovu povezanost i zajednički život.

Ljubav pronašli u sedmoj deceniji

Par će uskoro proslaviti tri godine veze, a oboje ističu da je pravi trenutak bio ključ njihove sreće. Kako kažu, ljubav su pronašli u godinama kada više ništa nisu morali, već su jednostavno želeli da budu sa pravom osobom.

Džejn je ranije govorila da se pored Džona oseća kao zaljubljena tinejdžerka i da njihovu vezu ispunjavaju smeh, putovanja i zajednička ljubav prema muzici.

Peti brak slavne glumice

Ovo će biti peti brak za Džejn Sejmur. Prethodno je bila udata za reditelja Majkla Atenboroa, scenaristu Džefrija Plejnera, menadžera Dejvida Flina, sa kojim ima dvoje dece, kao i za glumca Džejmsa Kiča, sa kojim je dobila blizance.

Nakon nekoliko bolnih razvoda, glumica je otvoreno govorila da više ne smatra da joj je brak neophodan za sreću. Međutim, njeni prijatelji već neko vreme primećuju da je veza sa Džonom promenila njen pogled na ljubav i zajednički život.

Par još nije odredio datum venčanja, ali su otkrili da žele intimnu ceremoniju okruženu porodicom i najbližim prijateljima.

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