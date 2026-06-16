Dok odbrojava dane do venčanja sa italijanskim biznismenom Filipom Testom, jedna od najpoznatijih srpskih influenserki Tamara Kalinić priredila je devojačko veče o kojem se priča na društvenim mrežama.

Za slavlje sa najbližim prijateljicama Tamara je odabrala luksuznu destinaciju do koje su doputovale privatnim avionom, a svaki detalj putovanja bio je pažljivo osmišljen. Na Instagramu je danima delila atmosferu sa putovanja, dok je posebnu pažnju privuklo upravo glamurozno devojačko veče.

tamara kalinić

Za ovu priliku zablistala je u beloj mini-haljini prekrivenoj šljokicama, koju je upotpunila velom, naglašavajući budući status mlade. Elegantno izdanje izazvalo je brojne reakcije, a modni poznavaoci brzo su otkrili da je reč o kreaciji luksuznog brenda čija cena dostiže oko 2.500 evra.

Uz kratku poruku „Stigla mlada“, Tamara je pokazala delić atmosfere sa proslave na kojoj nije nedostajalo glamura, smeha i fotografisanja sa prijateljicama. Luksuzna dekoracija, pažljivo odabrani detalji i sofisticiran ambijent još jednom su potvrdili njen prepoznatljiv stil.

tamara kalinić

Kalinićeva bi uskoro trebalo da izgovori sudbonosno „da“ Filipu Testi, sa kojim je u vezi godinama. Par se verio 2023. godine, a venčanje će, prema dosadašnjim informacijama, biti organizovano daleko od očiju javnosti.

tamara kalenić

Iako retko govori o privatnom životu, Tamara je ranije isticala koliko joj znači podrška budućeg supruga. Filip Testa uspešno gradi karijeru u svetu luksuzne mode, ali za razliku od svoje izabranice, uglavnom izbegava medijsku pažnju i javna pojavljivanja.