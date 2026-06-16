Dok odbrojava dane do venčanja sa italijanskim biznismenom Filipom Testom, jedna od najpoznatijih srpskih influenserki Tamara Kalinić priredila je devojačko veče o kojem se priča na društvenim mrežama.

Za slavlje sa najbližim prijateljicama Tamara je odabrala luksuznu destinaciju do koje su doputovale privatnim avionom, a svaki detalj putovanja bio je pažljivo osmišljen. Na Instagramu je danima delila atmosferu sa putovanja, dok je posebnu pažnju privuklo upravo glamurozno devojačko veče.

Za ovu priliku zablistala je u beloj mini-haljini prekrivenoj šljokicama, koju je upotpunila velom, naglašavajući budući status mlade. Elegantno izdanje izazvalo je brojne reakcije, a modni poznavaoci brzo su otkrili da je reč o kreaciji luksuznog brenda čija cena dostiže oko 2.500 evra.

Uz kratku poruku „Stigla mlada“, Tamara je pokazala delić atmosfere sa proslave na kojoj nije nedostajalo glamura, smeha i fotografisanja sa prijateljicama. Luksuzna dekoracija, pažljivo odabrani detalji i sofisticiran ambijent još jednom su potvrdili njen prepoznatljiv stil.

Kalinićeva bi uskoro trebalo da izgovori sudbonosno „da“ Filipu Testi, sa kojim je u vezi godinama. Par se verio 2023. godine, a venčanje će, prema dosadašnjim informacijama, biti organizovano daleko od očiju javnosti.

Iako retko govori o privatnom životu, Tamara je ranije isticala koliko joj znači podrška budućeg supruga. Filip Testa uspešno gradi karijeru u svetu luksuzne mode, ali za razliku od svoje izabranice, uglavnom izbegava medijsku pažnju i javna pojavljivanja.