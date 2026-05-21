Nik Džonas je otkrio da dobija „čudan zahtev” na venčanjima.

Pevač i tekstopisac (33) je tokom sesije pitanja i odgovora održane u ponedeljak, 18. maja na specijalnoj ranom prikazivanju filma „Power Ballad” u bioskopu ,,The Roxy Cinema" u Njujorku, otkrio iznenađujuću pesmu koju ga traže da izvede na venčanjima.

„Znate, bio sam na nekoliko venčanja gde sam prijatelj sa mladoženjom i mladom ili sa njihovim porodicama, i u jednom slučaju su došli i mlada i mladoženja i pitali: ‘Možeš li, molim te, da odsviraš ‘Jealous’?’”, rekao je Džonas.

On je nastavio: „Nekako sam nevoljan, jer to i nije baš najbolja poruka za noć kada jedno drugom obećavate ceo život. Ali, zabavno je.”

Džonasova pesma „Jealous” iz 2014. godine, koja ima i remiks sa Tinaše, kao i gospel verziju, predstavlja senzualnu i intenzivnu pop numeru o osećaju posesivnosti i zaštitničkom stavu u vezi. Pesma počinje stihom: ,,I don't like the way he's lookin' at you" (srp. „Ne sviđa mi se način na koji te gleda.”).

Džonas je trenutno fokusiran na venčanja jer glumi poznatog pevača Denija Vilsona u muzičkoj komediji „Power Ballad”, koju je režirao Džon Karni. „Rik (Pol Rad), propali svadbeni pevač, i Deni, zvezda bivšeg dečačkog benda koja gubi popularnost, se povezuju kroz muziku i kasnonoćnu improvizaciju. Kada Deni pretvori Rikovu pesmu u hit, Rik kreće da povrati priznanje za koje veruje da mu pripada”, navodi se u zvaničnom sinopsisu.

Ultimativna svadbena pesma

Džonas i Pol Rad (57) su ranije ove godine otkrili svoj izbor za „ultimativnu svadbenu pesmu”.

„Ima ih mnogo. Jedna kojoj se stalno vraćam je verovatno pesma Brajana Adamsa ‘(Everything I Do) I Do It for You’”, rekao je Džonas za Entertainment Weekly na premijeri filma „Power Ballad” tokom konferencije i festivala ,,SXSW" održane 14. marta u Ostinu, u Teksasu.

Radov izbor za svadbenu pesmu bio je nešto nekonvencionalniji. Rekao je: „Ne znam, nekako volim da idem protiv svadbenog klišea. Mislim da bi odlična svadbena pesma bila neka pank pesma ili nešto što je potpuno nespojivo sa onim što očekujete od svadbene pesme. Bio sam jednom na venčanju i čuo sam ‘Oh Yoko!’ od Džona Lenona. Ples mladenaca bio je uz ‘Oh Yoko!’ i pomislio sam: ‘To je sjajno.’”

Film „Power Ballad” počinje da se prikazuje u bioskopima 5. juna.

