Jedan par se zvanično venčao nakon deset godina poznanstva u domu starih.

Kako prenosi BBC Džimi Kuper (92) i Andrea Kalen (85) su se upoznali dok su živeli u blizini jedno drugog u podržanom smeštaju. Međutim, Kalenova se u februaru preselila u dom za negu „Charlton Grange Care Home“, gde joj Kuper svakodnevno dolazi u posetu.

Srećni par se nedavno venčao u dvorištu njenog doma za negu. Kuper je rekao da je Kalen „pun radosti [i] uvek veoma srećna osoba“.

Osoblje doma za negu „Charlton Grange Care Home“ je pomoglo u planiranju ceremonije. Tim kuhinje organizovao je ketering, a jedan od negovatelja sa tog mesta obavio je venčanje, jer je on i redovan sveštenik u obližnjoj crkvi.

Ljubav opstaje

Doktor Angad Sing Kuner, predstavnik doma „Charlton Grange Care Home“, je rekao da venčanje pokazuje da život „ne staje“ kada se neko preseli u dom za negu.

„Ljudi i dalje stvaraju odnose, donose odluke i imaju značajne trenutke, bez obzira na godine“, rekao je on.

Kuper i Kalenova su živeli zajedno više od godinu dana u podržanom smeštaju pre nego što se Kalenova preselila u dom za negu.

„Venčanje Andree i Džimija pokazuje da se veliki životni događaji ne zaustavljaju samo zato što dolaze kasnije u životu“, rekla je Sinead Mun, članica opštinskog veća zadužena za socijalnu brigu o odraslima.

Ljubavna priča

Lepu ljubavnu priču je imala i jedna žena iz Kalifornije je ponovo prošetala do oltara u 79. godini života, a njena snaja kaže da je njeno radosno venčanje „lep podsetnik da nikada nije kasno“ za ljubav.

Keti Kuli, koja živi u Plaji del Rej, je upoznala Garija Ehnsa (76), veterana Vijetnamskog rata, preko aplikacije za upoznavanje u aprilu 2025. godine. Ubrzo nakon toga ju je „odneo“ u „svoje ruke i srce“.

„Hemija se desila odjednom“, priseća se Keti svoje veze sa Garijem, za koga kaže da deli sličan entuzijazam za život i aktivnost. „Gari i ja svakog dana zahvaljujemo Bogu što smo se pronašli. Ne možemo da se zasitimo jedno drugog!“

Sedam meseci nakon što su se upoznali, Gari ju je zaprosio na Dan zahvalnosti pred celom Ketiinom porodicom. Ona ima četvoro odrasle dece — Bila (54), Krisa (44), Kari (43) i Kirsten (38) — kao i 10 unučadi. Brak sa Garijem je njen peti.

Par se venčao 11. aprila na ranču ,,Dreamcatcher Ranch" u Plaji del Rej, koji je u vlasništvu njene ćerke Kari i njenog supruga Džoa. Kari i snaja Marija su udružile snage kako bi organizovale „prelepu“ ceremoniju.

