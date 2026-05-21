Tilen Blondo ponovo je zablistala na crvenom tepihu Kanskog festivala, ali njena pojava iznova je pokrenula priče o detinjstvu koje je provela pred kamerama i modnim objektivima. Francuska manekenka, koja danas ima 25 godina, pojavila se na premijeri filma „Gorki Božić“ i privukla ogromnu pažnju elegantnim, minimalističkim izdanjem.

Za ovu priliku odabrala je dugu crnu haljinu, svedenu frizuru i upečatljiv zlatni nakit, dok su mnogi komentarisali da izgleda potpuno drugačije u odnosu na devojčicu koju je svet nekada nazivao „najlepšom na planeti“. Na društvenim mrežama ponovo su se pojavile priče o estetskim korekcijama, ali je Tilen ranije demantovala da je radila bilo kakve zahvate.

Njena životna priča godinama izaziva polemike. Kao ćerka bivšeg fudbalera Patrika Blonda i glumice Veronike Lubri, vrlo rano je ušla u svet mode. Već sa četiri godine radila je za Žana Pola Gotjea, a sa deset godina našla se na naslovnicama i modnim editorijalima u punoj šminki, visokim potpeticama i glamuroznim kombinacijama, što je tada izazvalo burne reakcije javnosti.

Mnogi su kritikovali njenu majku zbog toga što je dete prerano uvela u svet estrade i modelinga, tvrdeći da Tilen praktično nije imala pravo detinjstvo. Ipak, njena porodica nikada nije smatrala da je rano pojavljivanje u javnosti problematično.

Tokom godina Tilen je izgradila uspešnu karijeru u modelingu, sarađivala sa najvećim modnim kućama i pokrenula sopstveni kozmetički brend. Nedavno se i verila za francuskog glumca i di-džeja Bena Atala, a luksuzni prsten sa dijamantom odmah je postao tema medija.

Ipak, uprkos glamuru i milionskim kampanjama, mnogi i danas raspravljaju o tome koliko je rano odrastanje pod reflektorima uticalo na njen život i izgled.