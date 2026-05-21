Nakon brojnih pisanja o njihovom odnosu, da li je ostavio suprugu zbog nje ili ne, glumac Hju Džekman sigurno se nije nadao pozivu svoje bivše supruge da se sastanu licem u lice po prvi put otkako su prekinuli.

Izvori su naveli kako je Debora Li Furnes navodno uputila iznenađujući zahtev Džekmanu i njegovoj devojci Suton Foster, što je novi par ostavilo u šoku, prenosi News.com.au.

Podsetimo, veza kolega glumaca Džekmana i Foster izazvala je brojne reakcije javnosti i ostavila obožavatelje besnima, posebno kada su se ranije ovog meseca zajedno pojavili na Met Gali, što su neki na društvenim mrežama nazvali "konačnim udarcem" njegovoj bivšoj supruzi Furnes.

Ona je pak sada zatražila da se par sastane s njom po prvi put. Odlučna je, kažu izvori, da sve zadrži u stilu te da nema nameru da deli ljutnju prema njima. „Ovde se ne radi o tome da je Deb ljuta ili da želi Suton očitati bukvicu“, insistirao je izvor za New Idea, dodajući: „Radi se o closureu (izraz za zatvaranje životnog poglavlja).“

Izvor nastavlja da je Njujork oduvek bio njena "teritorija", pa ju je gledanje Foster i Džekmana kako pokazuju svoju novu ljubav pogodilo u bolnu tačku. „Dakle, gledati Hjua i Suton kako paradiraju gradom, otvoreno pokazujući svoju romansu i družeći se s istim ljudima s kojima su se družili kao par, neverovatno je bolno i ponižavajuće“, deli izvor.

Džekman i Furnes redovno su zajedno prisustvovali događaju tokom godina, a njihovo poslednje zajedničko pojavljivanje bilo je 2023. godine na Met Gali. Navodi se kako je Furnes bila upozorena da bi se glumci mogli pojaviti na ovom velikom događaju zajedno, a ovo im je bio jedan od većih zajedničkih izlazaka ove godine.

„Deb se dobro nosi s onim što je bila duboko bolna izdaja, ali boli je videti Suton kako se smeši na Hjuovoj ruci", dodao je izvor.

Podsetimo, Džekman i Foster prvi put su se upoznali kada su zajedno glumili u brodvejskoj predstavi "The Music Man", koja se prikazivala od decembra 2021. do januara 2023. godine. U to vreme oboje su još bili u braku sa svojim bivšim partnerima. Do septembra 2023. počele su se širiti glasine o njegovoj aferi, a onda se rastao od svoje supruge Debore-Li Furnes, s kojom je bio u braku 27 godina. Glasine su postale još jače kada je Foster podnela zahtev za razvod od svog supruga Teda Grifina mesec dana kasnije, nakon deset godina braka.

Posebno intrigantan detalj u svemu bio je odnos Suton Foster i Debore-Li. Pre nego što su Džekman i Foster svoju vezu učinili javnom (u, po mnogima, pažljivo režiranoj šetnji ruku pod ruku ispred restorana u Los Anđelesu), Foster je navodno pokušavala uspostaviti “prijateljski” odnos s Deborom.

