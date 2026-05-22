Subota donosi snažan emotivni i fizički preokret. Promena lunarnih faza i dolazak 8. lunarnog dana mnoge će naterati da izađu iz ustaljene rutine i promene planove koje su do juče smatrali sigurnim. Stari dogovori mogu prestati da važe, a okolnosti će zahtevati brzo prilagođavanje i jasne odluke.

Ovan

Pred vama je dan koji traži fizičku snagu i izdržljivost. Idealno je vreme za sređivanje kuće, renoviranje, radove u dvorištu ili rešavanje svega što dugo odlažete. Imaćete mnogo energije, ali ćete lako ulaziti u rasprave ako budete pokušavali da svima nametnete svoje mišljenje.

Voljene osobe će mnogo lakše prihvatiti vaše ideje ako im objasnite praktičnu korist svega što planirate, umesto da ih samo obavestite da ste već odlučili.

Preporuka astrologa: Ne pokušavajte da sve završite sami. Podelite obaveze sa ukućanima i sačuvajte energiju za naredne dane.

Bik

Subota vam donosi potrebu za opuštanjem i povratkom stvarima koje vas iskreno raduju. Mnogi Bikovi će poželeti da obnove stari hobi, organizuju porodični ručak ili odu na kraći kulturni izlet.

Finansije su stabilne, ali su mogući neočekivani troškovi vezani za mlađe članove porodice ili decu. Ipak, ti izdaci će vam doneti zadovoljstvo, a ne stres.

Preporuka astrologa: Pokušajte da ne kontrolišete baš svaki dinar. Razgovor sa mlađim članovima porodice pomoći će vam da se oslobodite nagomilanog mentalnog umora.

Blizanci

Moguća je iznenadna poseta rodbine ili ćete vi morati hitno da krenete na put zbog rešavanja porodičnih pitanja. Tema nekretnina, nasledstva ili velikih ulaganja mogla bi danas da bude u centru pažnje.

Ovo je dobar trenutak za ozbiljne razgovore o kupovini, prodaji ili renoviranju doma. Bićete rastrzani između više obaveza, ali ćete uspeti da se snađete.

Savet astrologa: Poslušajte savete starijih članova porodice. Njihove reči danas mogu imati mnogo dublje značenje nego što vam se na prvi pogled čini.

Rak

Rakovi će gotovo ceo dan provesti u komunikaciji. Telefonski razgovori, poruke i neočekivani susreti doneće vam informacije koje mogu promeniti vaše planove za narednu nedelju.

Neko iz okruženja može vam ponuditi pomoć ili vam otvoriti vrata važnog poznanstva koje će vam kasnije koristiti.

Preporuka astrologa: Nemojte se zatvarati u kuću. Prihvatite poziv za šetnju, druženje ili kraći izlazak – promena okruženja pozitivno će uticati na vaše raspoloženje.

Lav

Zvezde vas danas usmeravaju na finansije i praktične stvari. Subota je odlična za planirane kupovine, naročito ako već neko vreme tražite kvalitetne stvari po povoljnijoj ceni.

Bićete veoma racionalni i nećete lako pasti na reklame ili prazna obećanja prodavaca.

Preporuka astrologa: Verujte sopstvenom osećaju više nego tuđim savetima. Uveče izbegavajte tešku hranu jer vam je stomak osetljiviji nego inače.

Devica

Mesec u vašem znaku daje vam snažan vetar u leđa kada su u pitanju promene izgleda, raspoloženja i životnih navika. Mnogi će poželeti novu frizuru, promenu garderobe ili početak zdravijeg načina života.

Danas ćete posebno osećati potrebu da se posvetite sebi i sopstvenim željama, umesto da stalno ugađate drugima.

Preporuka astrologa: Fokusirajte se na sopstvene potrebe. Jasnije ćete videti šta vas dugo sputava i kako da izađete iz krize u kojoj ste se vrteli mesecima.

Vaga

Bučna okupljanja i previše ljudi danas vam neće prijati. Imaćete potrebu da se povučete i provedete vreme sami sa svojim mislima.

Odlično je vreme za sređivanje prostora, bacanje nepotrebnih stvari i mentalno rasterećenje.

Preporuka astrologa: Isključite telefon na nekoliko sati i napravite pauzu od društvenih mreža. Mir vam je sada potrebniji nego bilo kakva zabava.

Škorpija

Ovaj dan bi mogao da pokaže ko vam je zaista prijatelj. Neko iz vašeg okruženja može vam pružiti podršku kada je najmanje očekujete ili će upravo vama biti potrebna pomoć bliske osobe.

Bićete posebno emotivni i intuitivni, pa ćete lako prepoznati iskrene namere ljudi oko sebe.

Preporuka astrologa: Budite otvoreni prema ljudima koji su dokazali svoju lojalnost. Izbegavajte tračeve i mešanje u tuđe privatne probleme.

Strelac

Pred vama je dan koji donosi ozbiljna pitanja o odgovornosti, porodici i budućnosti. Mnogi Strelčevi će morati da se suoče sa obavezama koje više ne mogu da odlažu.

Možete voditi važne razgovore sa starijim članovima porodice ili rešavati papirologiju i administrativne obaveze.

Preporuka astrologa: Ne budite brzopleti. Pažljivo pročitajte svaki dokument pre nego što nešto potpišete.

Jarac

Jarčevi ulaze u period velikih promena. Mnogi će ozbiljno razmišljati o selidbi, promeni načina života ili učenju novih veština koje mogu potpuno promeniti budućnost.

Osećaćete snažnu potrebu da izađete iz svega što vas dugo guši i sputava.

Preporuka astrologa: Nemojte se plašiti promena. Svaki korak koji danas napravite ka širenju svojih mogućnosti ima podršku zvezda.

Vodolija

Subota vam donosi praktične obaveze vezane za sigurnost doma i finansije. Mogući su troškovi oko kuće, popravki, osiguranja ili rešavanja papirologije.

Iako ćete želeti da sve ostavite za kasnije, današnji problemi traže hitno rešavanje.

Preporuka astrologa: Ne odlažite stvari koje mogu zaštititi vas i porodicu u budućnosti. Proverite sve što dugo ignorišete.

Ribe

Ljubavni odnos danas dolazi u prvi plan. Ako je među vama i partnera u poslednje vreme bilo tenzije ili nerazumevanja, zajednički odlazak van grada mogao bi da popravi atmosferu.

Boravak u prirodi i iskren razgovor bez optuživanja pomoći će vam da obnovite bliskost i poverenje. Slobodne Ribe mogu upoznati osobu koja će ih odmah emotivno zainteresovati.

Preporuka astrologa: Budite nežniji u komunikaciji i ne vraćajte stare probleme iz prošlosti. Subota vam daje priliku da popravite odnos koji vam je važan.