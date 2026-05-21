Dok se Kejt Midlton oporavljala od operacije i potajno prolazila hemoterapiju, društvene mreže preplavile su teorije zavera. Pojavljivale su se tvrdnje da je u komi, da je preminula pa čak i da kraljevska porodica traži njenu dvojnicu. U novoj biografiji, Kristofer Andersen opisuje kako je palata pokušavala zaštititi privatnost princeze i prikriti dijagnozu raka, dok su Vilijam i Kejt istovremeno morali pripremiti decu za vest koja će ubrzo postati javna.

Već dan nakon što je Kejt napustila londonsku kliniku, Kensingtonska palata morala je opovrgnuti navode španskih medija da je princeza nakon operacije bila dve nedelje bez svesti. Iz palate su takve tvrdnje nazvali potpuno izmišljenima.

Iako je Vilijam želeo što više vremena provoditi uz suprugu tokom lečenja, par je bio svestan da bi njegovo potpuno povlačenje iz javnosti samo dodatno podstaklo nagađanja. Zato je princ nastavio izvršavati kraljevske obaveze, no glasine nisu prestajale. Nakon što se sam pojavio na dodeli BAFTA-e u februaru 2024., internet su već preplavile razne teorije.

Situacija je postala još napetija kada je Vilijam u zadnjem momentu otkazao dolazak na komemoraciju grčkom kralju Konstantinu zbog ličnih razloga. Tada su krenule priče o estetskim zahvatima, psihičkim problemima, razvodu, pa čak i bizarnim tvrdnjama da Kejt učestvuje u emisiji "The Masked Singer". Ponovo su se pojavile i glasine da je preminula te da palata pokušava prikriti istinu.

Britanske bezbednosne službe navodno su zaključile da su deo dezinformacija širile ruske mreže povezane s operacijom "Doppelgänger", čiji je cilj bio narušiti poverenje javnosti u institucije poput vlade, monarhije i medija. Širenju lažnih vesti dodatno su pridoneli botovi i alati veštačke inteligencije.