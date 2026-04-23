Retka fotografija britanske kraljevske porodice ovih dana izazvala je ogromnu pažnju javnosti, jer mnogi veruju da otkriva kako danas zaista izgleda raspodela moći unutar monarhije.

Povod za okupljanje bio je simboličan – obeležavanje 100. rođendana pokojne kraljice Elizabete. Tim povodom, kralj Čarls organizovao je prijem u Bakingemskoj palati, gde su se okupili najvažniji, takozvani „radni“ članovi porodice.

Na fotografiji u prvom planu nalaze se kralj Čarls i kraljica Kamila, dok su pored njih princ Vilijam i Kejt Midlton. Tu su i princeza Ana, princ Edvard i vojvotkinja Sofi, kao i još nekoliko članova šire porodice koji se ređe pojavljuju u javnosti.

Ova slika je posebno značajna jer je jedna od retkih na kojoj se gotovo svi ključni članovi britanske monarhije nalaze na okupu nakon krunisanja.

Ipak, možda još više pažnje od onih koji su na fotografiji privukli su oni koji nedostaju. Princ Endrju nije prisutan zbog ranijih skandala i povlačenja iz javnosti, a nema ni njegove bivše supruge Sare Ferguson.

Takođe, na fotografiji nema ni princa Harija i Megan Markl, koji su se još ranije udaljili od kraljevske porodice. Njihovi odnosi sa ostatkom porodice, posebno sa kraljem Čarlsom i princem Vilijamom, i dalje su prilično zategnuti.

Ova fotografija nije samo porodični portret. Mnogi je vide kao jasnu poruku o tome ko danas ima ključnu ulogu u britanskoj monarhiji i kako će ona izgledati u budućnosti.

