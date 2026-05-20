Holivudska diva Šeron Stoun ponovo je bila jedna od glavnih zvezda Filmskog festivala u Kanu. Glumica, koja ima 68 godina, pojavila se na crvenom tepihu u dugoj crnoj haljini i oduševila prisutne svojim elegantnim i mladalačkim izgledom.

Zvezda filmova „Niske strasti“ i „Kazino“ nosila je glamuroznu haljinu otvorenih ramena sa velikom satenskom mašnom na dekolteu, dok je dugačak šlep dodatno naglasio holivudski stil po kojem je poznata. Struk je istakla crnim pojasom, a celokupno izdanje delovalo je sofisticirano i moderno, a istovremeno u skaldu sa njenim godinama.

Šeron je kratku kosu zalizala, što je dodatno naglasilo njene lepe crte lica, dok je šminka u prirodnim tonovima upotpunila elegantan izgled. Kombinaciju je zaokružila dijamantskim nakitom.

Bila je nasmejana i odlično raspoložena, a društvene mreže ubrzo su se usijale od komentara o njenom mladolikom izgledu. „Apsolutno prelepa“, „Izgleda neverovatno za svoje godine“ i „Šeron je svake godine sve lepša“, samo su neki od komentara koji su se pojavili na mrežama nakon njenog dolaska u Kan.

Poznata glumica već godinama otvoreno govori o starenju u Holivudu i pritisku koji žene osećaju kada je reč o izgledu. Više puta je isticala da ne želi da prati nerealne standarde lepote i da joj je važno da prirodno ostari.

Šeron Stoun je ranije govorila i o estetskim zahvatima, otkrivši da su joj mnogi lekari savetovali fejslifting, ali da je odlučila da ipak ostane verna prirodnom izgledu.

„Pitala sam se šta tu uopšte treba da se zateže“, rekla je svojevremeno Šeron kroz osmeh.

Glumica smatra da prava privlačnost dolazi iz samopouzdanja i prihvatanja sopstvenih nesavršenosti, a upravo tim stavom i pozitivnom energijom godinama osvaja publiku širom sveta.

Video: