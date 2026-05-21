Prema astrološkim prognozama, od 21. maja tri horoskopska znaka ulaze u mnogo srećniji i stabilniji period života nakon dugog vremena borbe, odricanja i izazova. Astrologija predviđa da će Rakovi, Device i Jarčevi konačno osetiti olakšanje kroz finansije, ljubav i unutrašnji mir.

Rakove očekuje mirnija porodična atmosfera i rešavanje problema koji ih dugo opterećuju. Mnogi bi mogli da reše pitanja nasledstva, imovine ili porodičnih odnosa, dok će finansijska situacija postati stabilnija. Odnosi sa partnerom i bližnjima trebalo bi da budu topliji i iskreniji nego ranije.

Device ulaze u period poslovnog napretka i većih finansijskih mogućnosti. Astrologija najavljuje nove poslovne ponude, unapređenja ili projekte koji mogu doneti ozbiljniju zaradu i dugoročnu sigurnost. Nakon mnogo uloženog truda, Device bi konačno mogle da dobiju priznanje za svoj rad i disciplinu.

Jarčeve očekuju velike promene povezane sa novcem, stabilnošću i ličnim uspehom. Mnogi bi mogli da reše važne finansijske ili imovinske probleme, dok će njihov trud i upornost konačno početi da donose konkretne rezultate. Pred njima je period sigurnosti, obilja i većeg životnog zadovoljstva.

Astrolozi smatraju da će za ova tri znaka period nakon 21. maja doneti osećaj olakšanja, sreće i nagrade za sve prethodne izazove kroz koje su prošli.