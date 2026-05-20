Kardi Bi je uvek autentična kada su u pitanju njeni modni izbori.

Reperka (33) je razgovarala je za E! News o svemu — od uspeha njene turneje „Little Miss Drama“ do ljubavi prema modi. Kardi Bi je tokom razgovora otkrila da majčinstvo nije promenilo njen stil, ali da pravi određene prilagodbe kada učestvuje u aktivnostima sa svojom decom.

„Majčinstvo nije promenilo moj stil, dušo“, rekla je, dodajući: „Nisu me promenili ni za šta.“

Raperka je nastavila: „Pa, ipak ću reći — neću, recimo, ići u školu u providnoj majici ili u majici gde su mi bradavice potpuno vidljive.“

Ćerka

Reperkina ćerka Kultura (7) je gotovo jednako zaljubljena u modu kao i njena majka. Kardi Bi, koja sa svojim otuđenim suprugom Ofsetom ima i sina Vejva Seta (4), i ćerku Blosom Bel (1), rekla je za pomenuti medij da joj najstarije dete stalno „pretura po ormaru“, uz šalu da joj je „već preko glave toga“.

„Ova devojčica je stalno u mom ormaru, devojko. Iskreno, već mi je preko glave“, rekla je. „Ali ona već zna pravila. Ne diraj mamine torbe previše. Ne diraj moje torbe previše. Moju odeću, u redu… i cipele, u redu. Ali ne diraj mamine torbe, jer si već jednom nešto nacrtala na jednoj.“

Reperka poznata po pesmi „I Like It“ je takođ napomenula da Kultura često ostavlja nered kada uđe u njen ormar, dodajući da će možda morati da smisli način da je nauči lekciju o čišćenju.

„Svaki put kada uđe u moj ormar, ostavi haos“, rekla je. „Možda ću to početi da je učim. Ako želiš da se igraš u mom ormaru, moraš da čistiš. Moraš da ga pospremiš. I možda će je to naučiti da bude više, znate, domaćinski orijentisana.“

Modni ukus

Što se tiče modnog ukusa njene ćerke, Kardi Bi je podelila da njena sedmogodišnjakinja ima „veoma živahan“ stil. Takođe je otkrila kako oblači svoju decu, koja su još mala i nisu u potpunosti razvila sopstveni osećaj za modu.

„Ona voli šarene stvari, voli grafičke printove. Voli duge. Voli cveće“, rekla je o ćerki Kulturi. „Ona je veoma živahna, živahna devojčica. Voli da se oblači baš lepo, vrlo devojčasto. Ona je baš girly girl.“

„Što se mog sina tiče, volim da ih oblačim kao da sam ja dečak“, nastavila je reperka. „Ali moju devojčicu volim da oblačim u haljinice jer mislim da to brzo prerastu.“

Sin

Kada je reč o njenom šestomesečnom sinu, kog je dobila u novembru sa ,,NFL" zvezdom Stefonom Digsom, Kardi Bi je rekla da želi da ga oblači isključivo u bebi odeću, uživajući u periodu novorođenčeta što duže može.

„Volim kada bebe izgledaju kao bebe. Ne želim da izgleda kao da ima 4 godine. Ne želim da izgleda kao da ima 3 godine. Želim da izgleda kao beba“, rekla je. „I tako volim da moje bebe izgledaju u početku.“

„Čak i za mog dečaka, mog novorođenog sina, ne volim da mu oblačim farmerke. Ne volim šorc. Volim da ga oblačim u bodije jer je to tako slatko“, dodala je. „On je još beba i želim da ga tako i vidim. Ne želim da ga gledam kao odraslog.“

Bonus video: