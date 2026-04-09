Loren Sančez, bivša novinarka i supruga milijardera Džefa Bezosa, privukla je svu pažnju tokom boravka u Parizu, gde se pojavila u jeku Nedelje mode. Dok su se ulice prestonice mode punile poznatim licima, Lauren je pokazala da i sama savršeno razume modnu igru – i luksuz koji ide uz nju.

Fotografi su je zatekli ispred jednog od najekskluzivnijih pariških butika, gde je zablistala u upečatljivoj crnoj kombinaciji sa dubokim dekolteom. Njenu figuru dodatno su istakle visoke kožne čizme, dok je apsolutni fokus bio na raskošnom kaputu sa leopard printom, koji je celom izdanju dao dozu glamura i moći. Stajling je zaokružila velikim sunčanim naočarima i diskretnim, ali skupocenim nakitom.

Posebnu pažnju, očekivano, privukla je torba – legendarna Hermes Birkin, simbol statusa i luksuza, koju ne možete tek tako kupiti, već se na nju čeka godinama. Upravo taj detalj jasno je pokazao da se ne radi o običnom šopingu, već o pravom luksuznom iskustvu.

Koliko je Lauren Sanchez mogla da potroši u ovom šopingu?

Samo Hermes Birkin torba na tržištu dostiže cenu od 25.000 do 60.000 evra, u zavisnosti od modela i materijala. Kaput luksuznog brenda sa leopard printom procenjuje se na najmanje 8.000 do 12.000 evra, dok čizme, nakit i ostali detalji lako dodaju još 5.000 do 10.000 evra.