Prvi film Anđeline Džoli nakon filma ,,Marija" stiže u bioskope ovog leta.

Kompanija ,,Vertical Entertainment" je u sredu, 20. maja objavila je trejler za film ,,Couture". Anđelina u filmu oskarovka tumači Maksin, američku filmsku autorku čiji život dobija neočekivan preokret kada tokom Nedelje mode otputuje u Pariz. Prema trejleru, Maksin se nalazi između važnog projekta na kojem radi, romanse sa Francuzom kog igra Luj Garel i teške dijagnoze raka dojke.

„Uvučena u ljubavnu priču sa dugogodišnjim saradnikom, dok joj se put ukršta sa ženama različitih godina i kulturnih pozadina — koje se sve bore da preuzmu kontrolu nad sopstvenim sudbinama — Maksin kreće na duboko lično putovanje samootkrivanja koje je primorava da se suoči sa izborima koji oblikuju njen život“, navodi se u zvaničnom sinopsisu filma.

,,Couture" stiže u bioskope nakon premijere na ,,Međunarodnom filmskom festivalu" u Torontu u septembru 2025. godine.

Rak dojke

Sama Anđelina Džoli je 2013. godine prošla kroz preventivnu dvostruku mastektomiju jer nosi BRCA1 gen, usled porodične istorije bolesti. Njena majka Maršelin Bertran je preminula od raka jajnika i raka dojke 2007. godine u 56. godini, a od iste bolesti preminule su i Anđelinina tetka i baka.

Anđelina Džoli je u septembru rekla za Variety da je tokom snimanja nosila jednu ogrlicu svoje pokojne majke kako bi sebi pružila utehu.

„Imam osećaj da je ovo veoma ličan film“, rekla je. „Delovao je toliko privatno da u mojoj glavi verovatno ni ne izgleda kao film.“

Majka

Tokom razgovora sa publikom o filmu na TIFF-u, Džoli se emotivno prisetila iskustva svoje majke sa rakom i otkrila da je Maršelin Bertran jednom rekla porodici: „Svi me samo pitaju o raku“, odgovarajući na pitanje jednog posetioca koji je zamolio glumačku ekipu filma ,,Couture" da pošalje poruku „nade“ ljudima kojima je dijagnostikovana bolest.

„Rekla bih da, ako poznajete nekoga ko prolazi kroz nešto teško, pitajte ga i o svim drugim stvarima u njegovom životu, znate? Ta osoba je celovita ličnost i još uvek živi“, rekla je ona.

Uloge

Ela Rampf, Garsans Marilije, Anijer Anej i Vensan Lindon takođe igraju u filmu ,,Couture", koji je Anđelina Džoli producirala pored toga što ima glavnu ulogu.

Glumica trenutno radi i na nekoliko drugih projekata, uključujući triler ,,Sunny" i adaptaciju skandinavskog romana ,,Anxious People".

,,Couture" stiže u bioskope 26. juna.

