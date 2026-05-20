Stvari se konačno popravljaju za tri horoskopska znaka nakon 21. maja 2026. godine. Mesec je u Lavu i možemo očekivati velike, pozitivne stvari.

Ovaj dan završavamo osećajem zadovoljstva, jer smo uradili ono zbog čega smo ovde. Ne volimo da ostavljamo projekte ili razgovore nedovršenim, a tokom ove lunacije završavamo sav posao koji je pred nama, i to donosi veliko zadovoljstvo.

Ovi astrološki znaci posebno osećaju pravo zadovoljstvo dobro obavljenog posla. Ne gledamo unazad. Možda je bilo potrebno dosta hrabrosti i strpljenja da se dođe do ove tačke, ali ono što je završeno — završeno je. Sada je stvar zaključena. Zadovoljstvo je zagarantovano!

Rak

Tokom ove lunarne faze, konačno ste u stanju da pustite i kažete zbogom nečemu ili nekome kome više nije mesto u vašem životu. Iako to može biti tužno ili čak zastrašujuće, to je dobra stvar.

Uspeli ste da zatvorite sve puteve koji bi vas mogli vratiti toj osobi ili situaciji. Dobro poznajete sebe i znate da biste mogli biti u iskušenju da se vratite unazad. Međutim, to više nema svrhu u vašem životu, pa tu opciju potpuno uklanjate.

Usmeravanjem sve svoje energije na puštanje i život u sadašnjem trenutku, postajete srećnija osoba. Život je mnogo prijatniji kada živite „sada i ovde“.

Devica

Najbolji deo Meseca u Lavu je to što vam pomaže da se setite sopstvene snage i da je primenite na stvari u životu koje zahtevaju zatvaranje.

Svesni ste da se nervirate zbog i najmanjih stvari. Ali šta ako biste mogli da prestanete s tim i počnete da živite slobodno? To zvuči kao san, ali tog dana uspevate upravo to.

U četvrtak birate sebe umesto bola, i to donosi odlične rezultate. Možda to i nije baš bol, već negativnost koja je preplavila vaš život. U svakom slučaju, gotovi ste s tim. Zatvarate to, Device, i odlučujete da mislite pozitivno.

Vodolija

Nikada niste mislili da ćete moći da pustite ono za šta ste bili opsednuti poslednjih nekoliko meseci, a možda i godina. Ipak, tokom Meseca u Lavu, shvatate da od toga nemate nikakvu korist.

Vau. To je lično otkrovenje i ne morate ga nikome priznati. Međutim, čim shvatite da propuštate život i da je vreme ograničeno, jednostavno odlučujete da krenete dalje. Ne nameravate više da gubite vreme. Gledate ka budućnosti.

Ponekad se zatvaranje poglavlja dešava u trenutku. Obično mislimo da je to dug proces, ali ne i za vas, bar ne tog dana. 21. maja osećate se ponovo celovito, Vodolijo. Blago vama, prenosi Your Tango.

Bonus video: