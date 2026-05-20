Kajli Minog je u svom novom Netfliks dokumentarcu otvoreno govorila o tome zašto je svoju drugu dijagnozu raka zadržala za sebe.

Australijska pevačica i kantautorka (57) je u svojoj trodelnoj seriji ,,Kylie" rekla da se osećala „odvojeno od sopstvenog tela“ dok su se 2005. godine širili naslovi o njenoj prvoj dijagnozi i lečenju raka dojke, koji se zatim ponovo vratio 2021. godine.

„Bila sam toliko uplašena onoga što me čeka“, rekla je u trejleru za dokumentarnu seriju.

Ona je takođe govorila o tome zašto je drugi put želela da bude privatnija u vezi sa svojim zdravljem.

„Moja druga dijagnoza raka se dogodila početkom 2021. godine. Uspevala sam da to zadržim za sebe… za razliku od prvog puta“, rekla je u dokumentarcu, kako navodi The Guardian. „Srećom, prošla sam kroz to. Ponovo. I sve je u redu. Hej, ko zna šta je iza ugla, ali pop muzika me hrani.“

Muzika

Kajli je dodala da je njena „strast prema muzici veća nego ikada“.

Tokom dokumentarne serije, pevačica pesme „Can't Get You Out of My Head“ rekla je da je mnogo puta razmišljala o tome da pronađe „pravi trenutak“ da svetu otkrije svoju drugu dijagnozu, na primer kada se vratila u javnost sa hit singlom „Padam Padam“ iz 2023. godine.

„Ne osećam obavezu da to kažem svetu, i zapravo tada to nisam mogla jer sam bila samo ljuštura čoveka“, rekla je.

„U jednom trenutku nisam želela ni da izlazim iz kuće. ‘Padam Padam’ mi je otvorio mnoga vrata, ali sam iznutra znala da rak nije bio samo prolazna epizoda u mom životu“, nastavila je. „I zaista sam samo želela da kažem šta se desilo kako bih to mogla da pustim. Sedela bih na intervjuima i u svakoj prilici pomislila: ‘Sada je trenutak’, ali sam to ipak zadržala za sebe.“

Skrivena poruka

Iako Kajli tada nije javno otkrila svoju dijagnozu, ipak ju je pretočila u svoju muziku.

Pesma „Story“, koja se nalazi na albumu ,,Tension" zajedno sa „Padam Padam“, bila je način da pevačica izrazi ono kroz šta je prolazila, a da to ne otkrije u potpunosti svima.

„Imala sam tajnu koju sam čuvala za sebe“, peva ona u pesmi. „Okreni još jednu stranicu, dušo, izađi na scenu.“

„Trebalo mi je nešto što će obeležiti taj period“, rekla je Minog u dokumentarcu.

Dodala je i: „Pravljenje ovog dokumentarca značilo je osvrnuti se na toliko ključnih trenutaka u mom životu, a ovo je bio još jedan od njih.“

Nakon početne dijagnoze, podvrgnuta je lumpektomiji i hemoterapiji, a u februaru 2006. godine proglašena je izlečenom od raka.

Dijagnoza

Kajli se u intervjuu za People iz 2020. godine prisetila trenutka kada je prvi put saznala vest.

„Sećam se da sam imala dijagnozu, ali svet to još nije znao“, rekla je. „Bila sam sa svojim bratom i tadašnjim dečkom — svi smo bili u šoku i otišli smo u kafić. Konobar u kafiću nas je pitao: ‘Hej, kako ste danas?’ Mi smo mehanički odgovorili: ‘Dobro, hvala,’ i u tom trenutku sam pomislila: ‘Zaista ne znaš kroz šta neko prolazi.’“

Serija ,,Kylie" će biti dostupna za gledanje na Netfliksu u sredu, 20. maja.

