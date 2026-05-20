Nemačka manekenka Hajdi Klum i njen suprug Tom Kaulic privukli su pažnju u izlasku u Carlton Beach Clubu tokom filmskog festivala u Kanu. U klub su stigli držeći se za ruke, a oči su uglavnom bile uprte u nju, sve zbog njene modne kombinacije.

Klum je za večernji izlazak odabrala smeđu pripijenu haljinu s dubokim dekolteom, korsetom i prozirnim materijalom, kao i visokim šlicem koji je u potpunosti otkrio njenu nogu. Kreacija je obgrlila sve njene obline i zategnutu liniju, a uz nju je manekenka nosila crne elegantne štikle.

Kosu je nosila spuštenu, blago uvijenu, a lice je naglasila efektnom šminkom.

Njen partner se takođe potrudio oko svoje kombinacije. Kroz Boulevard de la Croisette prošetao je u poluprozirnoj košulji s leopard printom, crnim svečanim pantalonama te cipelama sa životinjskim printom.

Par je izgledao odlično raspoloženo dok se probijao kroz gužvu.

Klum je redovna gošća na prestižnom filmskom festivalu, a ova godina bila joj je posebnija nego prethodne, s obzirom na to da je u Francusku stigla u pratnji sina Henrija Semjuela. Zajedno su pozirali na crvenom tepihu, a prisustvovali su i modnoj reviji, time pokazujući koliko vole modu. Naime, Henri je krenuo stopama svoje slavne mame te je prošle godine debitovao na pisti.

Slavna manekenka je u novom intervjuu za People otkrila razlog zašto je počela dovoditi sina na prestižne događaje. "Da budem iskrena, jer moj suprug toliko puno putuje i ne želim ići sama. Tako da je Henri rekao: ‘Ići ću s tobom, mama.‘ A ja sam pomislila: ‘To je fantastično‘", ispričala je ona.

