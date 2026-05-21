Doručak koji može doprineti dugovečnosti ne mora da bude skup niti komplikovan. Nutricionisti sve više ističu da prvi obrok u danu igra ključnu ulogu za energiju, metabolizam i zdravlje organizma.
Poznati stručnjak za dugovečnost i profesor genetske epidemiologije Tim Spektor podelio je recept za slane palačinke od graška koje, kako tvrdi, pozitivno utiču na varenje i crevnu mikrobiotu.
Osnovu ovog doručka čine grašak, jaja, mladi sir i začinsko bilje, uz minimalnu količinu brašna. Grašak, jaja i sir bogati su proteinima koji dugo drže sitost, dok povrće i začinsko bilje obezbeđuju vlakna važna za probavu.
Spektor savetuje da se po želji mogu dodati spanać ili druge sveže biljke, ali ističe da se nana posebno dobro slaže sa graškom i daje ovom jelu osvežavajući ukus.
Recept za slane palačinke od graška
Sastojci:
- 120-150 g mladog sira ili sitnog sira
- 1 jaje
- 200 g smrznutog graška
- 50 g integralnog brašna
- korica jednog limuna
- mladi luk
- sveža nana, peršun ili mirođija
- maslinovo ulje
- so i biber
Priprema:
- U blender stavite sir i jaje pa izmiksajte.
- Dodajte veći deo graška i kratko blendirajte da ostane malo teksture.
- Sipajte smesu u činiju pa dodajte brašno, začinsko bilje, mladi luk, limunovu koricu i ostatak graška.
- Ako je smesa pregusta, dodajte malo vode.
- Kašikom spuštajte male palačinke u tiganj sa maslinovim uljem i pecite po nekoliko minuta sa obe strane dok ne porumene.
Po želji ih možete služiti uz jogurt, avokado ili kuvano jaje.
