Mnogi ljudi troše hiljade na „zdravu ishranu“, a da pritom ni ne shvataju da se najzdravije namirnice već nalaze u njihovom frižideru.

Uobičajeno je mišljenje da je zdrava ishrana nužno skupa: avokado, losos, proteinske pločice. Ali lekari i nutricionisti sve češće govore suprotno – neke jednostavne i jeftine namirnice nisu ništa manje korisne. Štaviše, mnoge od njih bolje podržavaju srce, creva, krvne sudove i imunitet nego skupe „zdrave“ namirnice iz prodavnice. Reći ćemo vam koje namirnice koštaju malo, a zaista su korisne za zdravlje.

Pa šta je korisno, a gotovo ništa ne košta?

Ovsena kaša

Mnogi će se iznenaditi, ali stručnjaci smatraju da je obična ovsena kaša jedna od najzdravijih namirnica. I to ne instant zaslađene kesice, već klasična ovsena kaša koja se duže kuva. Ovsena kaša pomaže da duže ostanete siti, podržava rad creva i blago snižava „loš“ holesterol.

Običan kupus

Običan kupus nije ništa manje koristan. Beli kupus, kiseli kupus ili dinstani kupus – gotovo u svakom obliku sadrži vlakna, vitamin C i pomaže varenju. Kiseli kupus smatra se jednom od najpotcenjenijih namirnica za zdravlje creva zahvaljujući prirodnim fermentacionim bakterijama.

Cvekla

Još jedna jeftina i korisna namirnica je cvekla. Mnogi je povezuju samo sa borščem ili salatama, iako ovo povrće pomaže krvnim sudovima, sadrži antioksidanse i korisno je za rad creva. Posebno se preporučuje osobama starijim od 40 godina.

Jaja

Jaja su dugo smatrana nezdravim, ali danas su lekari saglasni da su, ukoliko ne postoje kontraindikacije, odličan izvor proteina, vitamina i dugog osećaja sitosti. Važno je samo izbegavati svakodnevno prženje na velikim količinama ulja.

Džigerica

Iznenađujuće, i džigerica se našla među najzdravijim namirnicama. Iako nije moderna kao nekada, veoma je bogata gvožđem i vitaminima B grupe. Posebno je važna za žene koje često pate od manjka gvožđa i hroničnog umora.

Pasulj

Pasulj takođe zaslužuje posebnu pažnju. Mnogi ga potcenjuju, iako dugo drži sitost, održava nivo šećera u krvi stabilnim i sadrži biljne proteine. A pritom je mnogo jeftiniji od mnogih „fitnes proizvoda“.

Šargarepa

Obična šargarepa nije tako jednostavna kao što izgleda. Sadrži beta-karoten koji je koristan za vid i kožu. Takođe je jedno od najdostupnijih povrća tokom cele godine.

Haringa

Još jedan jeftin, a zdrav proizvod je haringa. Mnogi misle da je samo skupa crvena riba zdrava, iako i obična haringa sadrži omega-3 masne kiseline neophodne za zdravlje srca i krvnih sudova.

Jabuke

Ne treba zaboraviti ni jabuke, posebno domaće sezonske sorte. One sadrže vlakna, pektin i supstance koje pomažu varenju. Jabuke su i jedan od najjednostavnijih načina da zamenite slatkiše.

Heljda

I na kraju – heljda. O njoj se stalno govori s razlogom. Dugo drži sitost, sadrži gvožđe i idealna je za one koji vode računa o telesnoj težini.

Zdravlje ne zavisi uvek od skupih proizvoda. Mnogo su važniji redovni obroci, raznovrsna ishrana i jednostavna domaća jela bez stalnog preterivanja sa šećerom, brzom hranom i prerađenim namirnicama. Ponekad najzdravije stvari nisu ni najmodernije ni najskuplje.