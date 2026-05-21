Džejmi i Karli Danbar su poklonili svom sinu Džošui balon sa helijumom za rođendan, ali se slavlje pretvorilo u noćnu moru kada je dečak tragično preminuo nakon što je udahnuo gas iz balona.

Bračni par, koji je gostovao u emisiji „This Morning” u sredu, 20. maja, je ispričao da su svom sinu za rođendan kupili balon sa helijumom u obliku broja 8. Kada su stigli kući, Džošua je odneo balon u svoju sobu.

„Želeo je malo mira u svojoj sobi jer je voleo tišinu, zar ne? Zato je otišao gore u svoju sobu”, rekao je Džejmi.

„Odneo je balon sa sobom u sobu”, dodala je Karli.

Karli je potom otišla da proveri kako joj je sin i kratko je popričala sa njim. Prisetila se da je mirno sedeo na krevetu sa balonom pored sebe i gledao televiziju.

„Rekla sam mu da će tata uskoro doći gore i da ćemo skloniti sve njegove poklone. A onda je njegov tata doslovno nekoliko minuta kasnije otišao gore”, nastavila je Karli.

„A onda sam ga pronašao”, rekao je Džejmi. „Prvo sam video da je balon napola izduvan. Trebao mi je delić sekunde da shvatim da Džošua leži sa balonom preko glave. Morao sam da ga skinem sa kreveta i fizički otrgnem balon sa njega.”

Panika

Karli se prisetila bola koji je osetila kada je pronašla sina, opisujući taj trenutak kao „sirov” dok je slušala panične krike svog muža.

„Znate onaj osećaj koji imate kao roditelj. Imam utisak da taj vrisak nikada neće nestati iz mene”, rekla je. „Utrčala sam u sobu i videla Džošuu kako nepomično leži, praktično bez znakova života. Uspaničila sam se i istrčala napolje, vičući komšijama da nam pomognu.”

Kada je hitna pomoć stigla do njihove kuće, bolničari su pokušali da reanimiraju Džošuu.

„Morao sam da radim CPR dok hitna pomoć nije stigla”, rekao je Džejmi.

Džošua je potom prevezen u bolnicu. Lekari i medicinske sestre nastavili su reanimaciju, ali nažalost nisu uspeli da ga spasu.

Misterija

Način na koji je Džošua preminuo i dalje je delimično misterija za Karli i Džejmija. Par je rekao da imaju svoju teoriju o tome šta se dogodilo.

„Dakle, ne znamo tačno kako je balon uspeo da mu pređe preko glave, ali prema tome kako je sedeo u sobi, bio je miran. Balon je bio pored njega. Gledao je televiziju. Došli smo do zaključka da je… ugrizao… ili tako nešto”, objasnila je Karli. „I tada je helijum zamenio kiseonik.”

„A onda ga je to duboko onesvestilo, što je omogućilo da folijski balon prekrije njegovu glavu”, dodala je.

Baloni

Karli i Džejmi sada pokušavaju da podignu svest o opasnostima helijumskih balona. Njihov krajnji cilj je da se zaustavi prodaja svih helijumskih balona.

„Ali samo želimo da poruka izađe u javnost, da ljudi budu svesni opasnosti, čak i ako se to ne desi (zabrana prodaje), da ljudi znaju koliko mogu biti opasni. Jer mi to nismo znali”, rekao je Džejmi. „Uvek smo kupovali balone za rođendane naše druge dece.”

