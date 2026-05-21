U prirodi sad može da se nađe mlada kopriva, pa bi bilo idealno da ovaj samonikli lek koristite u ishrani kao varivo za pitu ili kajganu, ili svežu kao salatu.

Osim mladih listova, koji već mogu da se beru, lekovita svojstva ima i koren i seme koprive. Zdravi i mladi listovi u narodu se zovu i "žara".

Prof. dr Vojislav Perišić, gastroenterolog:

- Ako sami berete koprivu, važno je da je dobro operete. Pod mlazom hladne vode neka bude 15 minuta. Stavite rukavice da vas ne bi ožarila, trljajte je i dok ovo budete radili, žare će otpasti - poruka je prof. dr Vojislava Perišića, našeg poznatog gastroenterologa, čiji su saveti u vezi sa zdravljem rado prihvaćeni u narodu.

Od koprive možete da pripremite čaj, skuvate kao varivo, dodate u čorbe ili napravite sok.

- Ko ima manjka gvožđa u krvi, najbolje bi bilo da je iskombinuje sa dva jaja ili 200 g crvenog mesa (junetina), jer će tako dodatno pojačati apsorpciju ovog važnog minerala. Kopriva može da se spremi i kao spanać: kratko je blanširajte, propržite luk na malo ulja u tiganju i sve spojte. U jelu su dobrodošli i spanać, šargarepa, kukuruzno brašno... Odlično se slaže sa kiselom pavlakom ili malo krema.

Ako neko hoće anemiju da koriguje tinkturom od koprive, trebalo bi ovo da zna.

- Ne treba kapi uzimati napamet, zna se koliko se u kojim slučajevima sipaju. Savetujem se da se uzme najmanje osam miligrama gvožđa, a koliko je to kapi, videćete kada pročitate uputstvo na bočici ili na pakovanju. Na njima treba da piše koliko sadrži jedna kap, to se razlikuje, pa saberite broj kapi dok ne dođete do osam miligrama. Ako neko baš pati od teške anemije, svakodnevno bi trebalo da unese 15 mg.

Čaj od koprive se pije četiri nedelje, a radi prevencije može da se koristi svakodnevno, čitave godine. Možete ga pripremiti od svih delova ove biljke, a jedna šolja sadrži 1,45 mg gvožđa i znatno pokriva naše dnevne potrebe za ovim mineralom.