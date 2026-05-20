Ako vam sezonske alergije pretvaraju odlazak na spavanje u noćnu moru, postoji nekoliko jednostavnih stvari koje mogu pomoći da se naspavate.

Za mnoge ljude, prolećne alergije su dovoljno neprijatne tokom dana, ali kada se ugase svetla i sve utihne, simptomi odjednom mogu delovati deset puta gore.

Dovoljni su jedna zapušena nozdrva, grebanje u grlu i niz kijanja — i ideja o kvalitetnom snu gotovo nestaje. Najviše frustrira to obično dešava baš onda kada vam je odmor najpotrebniji.

Tu na scenu stupaju praktične stvari koje zaista mogu pomoći da ublažite tegobe i ponovo normalno spavate.

Pranje lica kada dođete kući, držanje prozora zatvorenim tokom dana i korišćenje odgovarajućih lekova bez recepta mogu napraviti veliku razliku čak i pre nego što legnete u krevet. Deluje jednostavno, ali kada vam san trpi, male promene su često prve stvari koje vredi pokušati.

Reč stručnjaka

Prema rečima doktora Hjua Kojna, suosnivača kompanije ,,Coyne Medical", postoji razlog zbog kog večeri mogu biti posebno teške za osobe koje pate od polenske kijavice.

„Kada ljudi tokom dana izlaze napolje, izloženi su polenu i drugim alergenima na koje su osetljivi, pa kada se uveče vrate kući, polen i dalje može ostati na njihovoj koži i u nosnim kanalima“, rekao je za Press Association.

„To može izazvati mnogo simptoma polenske kijavice tokom večeri i kada legnu u krevet.“

On kaže da zahlađenje vazduha uveče može izazvati i ono što je poznato kao „polenska kiša“.

„Polenska kiša nastaje kada se polen, usled večernjeg hlađenja vazduha, spušta sa viših slojeva ka zemlji“, objasnio je.

„To ponekad može dovesti do veoma intenzivne izloženosti polenu kada se ljudi vraćaju kući s posla uveče.“

„Dakle, simptome ne izaziva veća količina polena u vazduhu, već činjenica da se polen spušta sa veće visine.“

To objašnjava zašto odlazak na spavanje odjednom može postati veliki problem. Curenje nosa može se slivati niz grlo i izazivati kašalj, nadražene oči deluju još izraženije u mraku, a zapušeni nos otežava disanje kada legnete.

Hrkanje

Kojn takođe upozorava da upala grla i nosnih kanala može povećati verovatnoću hrkanja.

Osim toga, kada san počne da bude poremećen, posledice nisu nimalo bezazlene. Kojn je takođe rekao:

„Na svakodnevne fizičke i mentalne sposobnosti ljudi može uticati skraćen ili prekinut san, što može imati posledice na posao, odnose sa drugima i sposobnost za vežbanje.“

Saveti

Kada je reč o tome odakle početi, njegov savet je sledeći:

„Kada se vratite kući nakon što ste ceo dan bili napolju i izloženi polenu, operite lice i razmislite o korišćenju fiziološkog rastvora za ispiranje nosa kako biste uklonili polen iz nosnih kanala.“

Takođe savetuje da tokom dana držite prozore zatvorenim kako biste smanjili izloženost alergenima u zatvorenom prostoru.

Antihistaminici, steroidni sprejevi za nos i antihistaminske kapi za oči takođe mogu pomoći da se simptomi smire pre spavanja.

Pored toga, ako vam polenska kijavica stalno uništava noći, verovatno je vreme da prestanete da je samo trpite. Kojn savetuje:

„Ako vam polenska kijavica remeti san, obratite se zdravstvenom radniku… Prvo pokušajte sa jednostavnim merama, ali ako problemi potraju, konsultujte farmaceuta, medicinskog saradnika ili svog lekara opšte prakse.“

