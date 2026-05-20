Glumica Sara Džesika Parker (61), najpoznatija po ulozi Keri u seriji "Se*s i grad", objavila je dirljivu objavu na društvenim mrežama koju je posvetila suprugu, Metjuu Broderiku (64). Objavila je nekoliko zajedničkih fotogrrafija iz prošlosti koje su ganule hiljade njenih pratilaca.

"19. maja 1997. - 19. maja 2026. 29 godina. I nastavljamo brojati. Nazdravljam ti, ljubavi moja. Tvoj omiljeni bend pridružuje mi se u serenadi za tebe. Za nas. Zauvek mladi. Tvoja supruga, Sara Džesika", napisala je glumica.

Upoznali su se 1991. godine, a venčali su se na današnji dan 1997. godine. Njihovo venčanje zapravo je bilo iznenađenje za 100-tinak njihovih zvanica koje su pozvali na "zabavu" u sinagogu u Njujorku, a zapravo je bila reč o njihovoj svadbi. Sara Džesika je nosila crnu haljinu pa niko nije posumnjao da će se par venčati, a glumica je godinama kasnije ispričala da je nosila crno jer ju je bilo sram udati se u beloj haljini.

Ni on ni ona nisu hteli previše pažnje i bilo im je bitno da sve bude spontano i opušteno. Vremenom je ipak požalila zbog svog izbora i istakla je da bi sigurno nosila belu venčanicu kada bi mogla vratiti vreme. U braku su dobili troje dece. Sina Džejmsa rodila je 2002., pet godina nakon venčanja, a 2009. su uz pomoć surogat majke dobili bliznakinje Tabitu i Merijon.

Iako bračni supružnici nastoje prikazati svoj odnos kao idealan i skladan, poznato je da je Metju bio neveran u braku. Strani mediji su 2008. saznali da glumac ima aferu s 25-godišnjakinjom dok je Sara snimala "Se*s i grad". Ni Sara ni Metju nikad nisu komentarisali te navode, a čini se da mu je glumica sve oprostila.

Za Broderikovo ime veže se i jedan puno veći skandal koji se dogodio pre braka s Parker. Glumac je 5. avgusta 1987. izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je usmrtio majku i ćerku. Vozio je iznajmljeni BMW 316 dok je bio u Eniskilenu u Severnoj Irskoj i prešao je u pogrešnu traku te se sudario s drugim autom. 28-godišnji vozač Ana Galager i njena majka, suvozač Margaret Doerti su umrle na mestu nesreće. Metju je u nesreći slomio nogu i rebra, imao je potres mozga i kolaps pluća, a ispričao je policiji da se ne seća saobraćajke i da ne zna zašto je bio u pogrešnoj traci.

"Ono čega se prvog sećam je buđenje u bolnici s čudnim osećajem u nozi", rekao je Metju. Optužen je za izazivanje smrti opasnom vožnjom i bio je suočen s pet godina zatvorske kazne, no na kraju je dobio manju kaznu za neopreznu vožnju i morao je platiti 100 funti. Martin Doerti, brat pokojne Ane i sin pokojne Margaret nazvao je presudu parodijom. Kasnije je oprostio Broderiku, a strani mediji pisali su da su se 2002. susreli i navodno razrešili sve nesuglasice.

