Punjenje 80 godina verovatno nije nešto čemu Šer pridaje veliki značaj — na kraju krajeva, konvencije i očekivanja joj nikada nisu mnogo značili. Njena neustrašivost učinila ju je jednom od najvećih ikona u istoriji pop muzike.

Pored njenog jedinstvenog glasa, koji generacije slušalaca odmah prepoznaju, upravo su njena svestranost i spremnost da isprobava nove stvari navele umetnice poput Lejdi Gage i Bijonse da je navode kao inspiraciju.

Kraljica povrataka

Tokom proteklih šest decenija, Šer je imala nekoliko hitova koji su dospeli na prvo mesto različitih američkih ,,Billboard" lista. Jedino su Rolingstonsi uspeli da ostvare isti podvig tokom tako dugog vremenskog perioda.

Sve je počelo 1965. godine klasikom „I Got You Babe”, snimljenim kao duet sa njenim tadašnjim suprugom Sonijem Bonom. Najskorije je pesma „DJ Play a Christmas Song” krajem 2023. godine dospela na prvo mesto liste ,,Adult Contemporary" sajta ,,Billboard".

,,The New York Times" je jednom opisao Šer kao „kraljicu povratka“. U svojim memoarima napisala je: „Hiljadu puta je teže vratiti se nego postati slavan. Postati slavan je teško, ali napraviti veliki povratak je gotovo nemoguće.“ Ipak, pevačica je upravo to uspela.

Večita trendseterka

Šer je više puta postavljala nove modne trendove. Šezdesetih godina ona i njen suprug Soni pomogli su da pantalone sa zvonastim nogavicama, koje su do tada uglavnom nosili mornari, postanu možda najpoznatiji modni simbol hipi kulture. Kombinovala ih je sa kratkim topovima, koji su u to vreme takođe bili neuobičajeni, izazivajući ogorčenje mnogih konzervativaca. Paru je čak bio odbijen smeštaj u čuvenom londonskom hotelu ,,Hilton" jer se njihova garderoba smatrala previše nekonvencionalnom.

Ali to je bio tek početak. Sedamdesetih godina Šer je tokom svojih televizijskih emisija nosila brojne kostime koje je kreirao dizajner Bob Meki, presvlačeći se i do 30 puta po emisiji. Kombinacije su često bile provokativne: prorezi, providne tkanine i cirkoni pomerali su granice onoga što je televizija u to vreme smatrala prihvatljivim.

Na Met Gali 1974. godine, Šer je nosila čuvenu „golu haljinu" Boba Mekija — usku haljinu od potpuno providnog likra u boji kože, ukrašenu cirkonima, šljokicama i belim perjem na rukavima i porubu. Haljina je stvarala iluziju da je pevačica potpuno naga, osim blistavih kristala. Postala je jedan od najikoničnijih modnih trenutaka. Čak i danas, ova haljina nastavlja da inspiriše modu slavnih ličnosti.

Bez straha od skandala

Šer se 1975. godine pojavila i na naslovnici magazina ,,Time" noseći taj ozloglašeni komad odeće. U to vreme naslovnica je smatrana toliko skandaloznom i provokativnom da je u nekoliko američkih gradova prodaja tog izdanja bila zabranjena ili se časopis prodavao „ispod tezge“. Nije iznenađenje što je broj vrlo brzo rasprodat.

Svako ko je mislio da će Šer narednih godina ublažiti svoj stil pokazao se da nije u pravu 1989. godine. Tada je ostvarila veliki svetski muzički povratak pesmom koju je u početku mrzela: „If I Could Turn Back Time“. Uspeh hita u velikoj meri bio je podstaknut pratećim spotom. U njemu Šer nastupa na ratnom brodu, dok je mornari bodre, noseći providni mrežasti bodi sa samo dve crne trake u obliku slova V koje prekrivaju intimne delove tela, u kombinaciji sa kožnom jaknom.

To je izazvalo veliki skandal — spot je proglašen neprikladnim za mlađu publiku, pa ga je ,,MTV" prebacio u kasnonoćni termin, što je ujedno povećalo gledanost mreže. Dizajner Bob Meki kasnije je rekao da ga je taj izgled „dovodio u neprijatnost“, ali Šer je ostala verna svom izboru.

Nastavila je da nosi takozvani „Seatbelt Outfit“, odnosno njegove varijacije, i tokom koncerata. Godine 2010. Šer je nosila ovu kombinaciju na dodeli nagrada ,,MTV Video Music Awards"— kada je uručivala nagradu Lejdi Gagi.

„Šer efekat”

Godine 1998. Šer je ostvarila još jedan spektakularan povratak. Plesni hit „Believe” postao je najveći uspeh njene karijere, delom zahvaljujući hrabroj i dotad neviđenoj odluci: korišćenju autotjuna kao očiglednog, jasno čujnog efekta umesto njegovog prikrivanja.

Pre toga, ovaj softver se diskretno koristio u muzičkim studijima za ispravljanje netačnih tonova. Međutim, Šerin tim upotrebio je autotjun kao stilski efekat, dopuštajući da robotski zvuk bude potpuno primetan. Direktori diskografske kuće bili su skeptični, ali je Šer navodno prekinula sve prigovore rečima: „To možete promeniti samo preko mog mrtvog tela.“

Pesma „Believe” dostigla je prvo mesto u 23 zemlje, postala himna LGBTQ+ zajednice i učvrstila Šer kao pravu pionirku.

Pojačano korišćenje softvera za korekciju vokala danas je poznato kao „Cher Effect“, a od tada je postalo izuzetno popularno u hip-hop, rep i R&B muzici.

Šer danas

Godine 2024, nakon što se više puta javno žalila da je zanemarena, Šer je konačno primljena u Rok en rol Kuću slavnih. Iste godine objavila je knjigu „Cher: The Memoir“, prvi deo svoje autobiografije iz dva toma, koja je dospela na vrh liste bestselera ,,The New York Times"-a, prenosi DW.

Od 2022. godine u vezi je sa muzičkim producentom Aleksanderom „AE“ Edvardsom. Šer je tokom gostovanja u emisiji ,,CBS Mornings" prošlog novembra kratko odbacila kritike zbog razlike od 40 godina između nje i mlađeg partnera rečima: „Drugi ljudi ne žive moj život.“

