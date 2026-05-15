Sijena Miler je iskreno govorila o tome kako je biti mama tinejdžera, malog deteta i novorođenčeta.

Glumica (44), koja je prošlog meseca dobila treće dete, je u četvrtak, 14. maja tokom gostovanja u emisiji ,,The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" govorila o tome sa kojim detetom joj je najteže da „balansira“.

Pored novorođenčeta, Milerova i njen dečko Oli Grin (29) su krajem 2023. godine dobili svoje prvo zajedničko dete — ćerku. Zvezda takođe ima ćerku Marlou (13) sa bivšim partnerom Tomom Staridžom.

„Rekla bih da je tinejdžerka teža za balansiranje, sve dok juče nisam imala transatlantski let sa detetom koje tek prohodava i novorođenčetom. Sada malo dete ubedljivo pobeđuje. Bio je to potpuni haos. Nema pregovaranja“, rekla je Milerova voditelju Džimiju Falonu.

Dodala je: „A onda pogledi koje vam ljudi upućuju tokom leta... Beba vrišti, ona vrišti. Bilo je ono, ‘Da...’“

„Kada sam stigla do pasoške kontrole, jednostavno sam se slomila“, priznala je Milerova.

Milerova se takođe našalila na račun toga koliko joj je bilo iznenađujuće što se pojavila u emisiji samo tri nedelje nakon porođaja.

„Ludo je pričati i nositi haljinu. Šta se desilo posle ‘pajama gate’-a“, rekla je Falonu.

Kada ju je voditelj pitao da li zna gde se nalazi, Milerova je kroz šalu odgovorila: „Ne, nemam pojma.“

Rođenje deteta

Milerova je u ponedeljak, 11. maja objavila da je rodila treće dete u intervjuu za E! News.

„Desilo se. Imam malu bebu u sobi pored“, rekla je. „Čini mi se da je sastavljanje rečenica sada malo izazovno.“

Dodala je: „Spavam veoma malo, ali sam ludo zaljubljena u svoju bebu.“

Objava je usledila nakon što se Milerova vratila na Instagram 20. marta, kada je podelila fotografiju trudničkog stomaka, posle osmogodišnje pauze na toj društvenoj mreži. Ranije je svoj trudnički stomak prvi put pokazala na dodeli nagrada ,,Fashion Awards 2025" u Londonu, održanoj u ,,Royal Albert Hall"-u u decembru.

Trudnoća u četrdesetim

Milerova je u intervjuu za Glamour objavljenom u martu govorila o tome zašto smatra da je „biti trudna u četrdesetim najbolje“.

„Nakon što sam dobila bebu sa 29 godina, pa sa 42, i sada sa 44, sve je mnogo lakše kada nema tog konflikta i osećaja rastrzanosti i želje da radite Iks, Ipsilon, Zed stvari“, rekla je za magazin.

„Ako sam u krevetu u 21h sa knjigom, sada sam jako srećna“, dodala je glumica. „I sada imam izgovor da to radim. Život je u mnogo stabilnijoj fazi. Mislim da su tridesete haos. Tada ste kao: ‘Želim da se skrasim. Želim decu.’“

Miler je nastavila rekavši da je u četrdesetim godinama sigurnija u sebe.

„Ali do trenutka kada napuniš 40, već si kao: ‘Otprilike znam ko sam. Baš me briga šta drugi misle’“, rekla je za magazin. „Mnogo sam stabilnija osoba.“

„Ne osuđujemo muškarce koji imaju decu u osamdesetim“, dodala je Miler. „Zašto bi uopšte postojala takva naracija?“

