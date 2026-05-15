Hormoni zbog kojih žene naglo stare: Bore iskaču preko noći, kosa opada, a telo ubrzano propada

Disbalans hormona može ubrzati starenje organizma i izazvati bore, opadanje kose, umor i nagomilavanje kilograma.

Autor:  Slobodanka Ćorić
15.05.2026.17:25
Disbalans ova 3 hormona utiče na ubrzano starenje organizma:

1. Kortizol

Radi se o hormonu, koji se u stresnim situacijama oslobađa u krv, pa se stoga još naziva i hormon stresa. Prema brojnim istraživanjima, visok nivo kortizola može da bude okidač za brojne zdravstvene tegobe, kao što su razne upale, srčane bolesti, anksioznost, gojaznost, ali i loš san.

Jedna je od važnih komponenti zdravog starenja predstavlja održavanje kostiju i mišića snažnim. S obzirom na to da kortizol utiče na mišićnu masu na način da razgrađuje mišće, ukoliko ga ima previše, time posredno utiče i na proces starenja. Namirnice koje smanjuju kortizol uključuju masnu ribu, šparglu, praziluk, grašak, pasulj, sočivo, batat, banane, paradajz i avokado.

2. Vitamin D

Kada je vitamin D u pitanju postoji rasprava o tome da li je u pitanju vitamin ili hormon. Bez obzira, vitamin D je neophodan za skoro svaku telesnu funkciju – od regulisanja proizvodnje tiroidnih hormona, regulisanja raznih upala.

Budući da koža proizvodi vitamin D kada je izložena suncu, u toku jeseni, a naročito tokom zime, pa sve do proleća, kada nema dovoljno sunčeve svetlosti. Ipak, vitamin D3 u hrani je nezamenljiv način unosa ovog vrlo važnog vitamina. Možete ga naći u masnijoj ribi poput haringe, sardine i lososa, ali i u žumancetu.

3. Testosteron

Testosteron je presudan za izgradnju mišića. Proizvodi anabolički efekat, što znači da podstiče rast mišića.

Prema mnogim istraživanjima njegov nizak nivo povezan je sa brojnim faktorima koji utiču na ubrzavanje procesa starenja. Prema jednoj studiji, nedostatak testosterona kod starijih muškaraca povezan je sa povećanim rizikom od smrti usled srčanih bolesti. Takođe postoji snažna korelacija između nivoa testosterona i samog starenja. Naime, muškarci svake godine gube između 1 i 2% nivoa testosterona tokom života. Dakle, oni koji imaju viši nivo testosterona, teorijski izgledaju mlađe od svojih vršnjaka.

Doduše, većina istraživanja o niskim nivoima testosterona sprovedena je na muškarcima. Žene već prirodno imaju niži nivo ovog hormona. Međutim, testosteron je važan za oba pola kada je u pitanju njegov odnos sa kortizolom. Potrebno je da testosteron održavamo na visokom nivou, a kortizol na niskom nivou. To su najbolji uslovi za izgradnju mišića.

4. Estrogen

Estrogen utiče da ćelije fibroblasta proizvode kolagen i elastin. Kada se nivo ovog hormona smanji, pojavljuju se bore, ovalni oblik lica postaje neravnomeran, a grudi postaju opuštene. Međutim, nije reč samo o koži – što je niži nivo estrogena, to se telo brže troši.

Kako da povećate nivo estrogena?

Da bi povećali estrogen potrebno je da pijete sojino mleko i da konzumirate smeđi pirinač, laneno seme, sveže povrće i voće.

5. Hormon rasta – somatotropin

Ljudi imaju tendenciju da dobiju somatopauzu sa godinama – stanje kada nivo hormona rasta u krvi počinje da opada. Kada su nivoi somatotropina smanjeni, mišići se smanjuju, dok masnoća i bore počinju da se pojavljuju u prekomernim količinama, raspoloženje se pogoršava, a izdržljivost se smanjuje. Poznate ličnosti iz Holivuda često počinju da ubrizgavaju ovaj hormon, međutim, ova metoda ima mnogo neprijatnih nuspojava, kao što su oticanje, glavobolje, pa čak i nekontrolisani rast kostiju i unutrašnjih organa.

Kako da prirodnim putem povećate nivo hormona rasta?

Fizička aktivnost: Hodanje brzinom od oko 4 km na sat, vežbe sa tegovima (10–15 ponavljanja za svaku ruku). Bolje je ako trening snage prethodi aerobnoj vežbi – prvo radite sa tegovima, a zatim hodajte. Naravno, šetnja napolju je najbolja opcija.

6.Melatonin

Melatonin reguliše naš dnevni ritam. Drugim rečima, informiše telo da je vreme za odmor. Svi procesi obnavljanja ćelija odvijaju se tokom spavanja i ako je san poremećen, ljudi počinju da stare prerano. Nedostatak melatonina dovodi do pojave bora, gubitka kose i stvaranja pigmentnih mrlja.

Kako da podignete nivo melatonina?

Hrana: Melatonin se nalazi u bananama, paradajzu, pirinču i kukuruzu.

Alkohol, pušenje i kofein imaju suprotan efekat. Kada ih konzumirate, proizvodnja ovog hormona prestaje. Neki lekovi kao što su betablokatori, hipnotici i antiinflamatori imaju isti efekat.

7.Insulin

Insulin povećava nivo glukoze u krvi, i kad god se poremeti, na koži se pojavljuju rani znakovi starenja. Visok nivo šećera dovodi do pojave bora, kao i do kože koja visi.

Zbog povećanog nivoa glukoze, proces koji se zove glikacija (vezivanje molekula šećera i proteina) teče brže nego što bi trebalo u određenoj starosti, što dovodi do uništenja kolagena i elastina. Elastična koža tada postaje krhka i dehidrirana.

Kako da zaštitite kožu od viška šećera?

Konsultujte se sa lekarom da biste utvrdili nivo šećera u vašem telu. Nakon konsultovanja sa specijalistom, možete da počnete tretiranje problema.

