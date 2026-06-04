Mladi Mesec u Blizancima stiže 15. juna i donosi nam novi početak. Kada mlad Mesec padne tačno sredinom meseca, to je idealan trenutak za pauzu. U ponedeljak, 15. juna 2026. godine, Mesec će biti nevidljiv na nebu, ali će se nalaziti u znaku Blizanaca. Pod uticajem ovog večito nemirnog znaka Zodijaka, mladi Mesec od nas traži da se bar na jedan dan isključimo iz obaveza i ozbiljnosti odraslog života.

Ovo je savršeno vreme da budemo razigrani, direktni i rasterećeni, kao i da učimo nove stvari bez opterećenja da li su one produktivne ili ne. Zapravo, što je aktivnost manje produktivna, to bolje. Glavna prednost ovog mladog Meseca je što nam bistri um i srce, pomaže nam da stvari sagledamo iz druge perspektive, da se zabavimo i napunimo baterije, odnosno da jednostavno skrenemo misli sa svakodnevice. Horoskopski znaci koji će najviše osetiti ovaj uticaj su Blizanci, Devica, Ribe i Strelac.

Pun Mesec u Jarcu

Sa druge strane, 30. juna nas očekuje pun takozvani ,,Strawberry" Mesec u Jarcu koji nam donosi snažnu motivaciju. U utorak, 30. juna 2026. godine, pun Mesec se vraća u znak Jarca, donoseći period pun tenzije i promena. Mesec će u ovom periodu biti u opoziciji sa Suncem koje simbolizuje energiju i samoizražavanje, ali i u lošem aspektu sa retrogradnim Jupiterom koji donosi sreću i ekspanziju, kao i sa Merkurom koji upravlja komunikacijom i mišljenjem.