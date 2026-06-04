Glumac Rupert Everet otkrio je da trpi ozbiljne posledice zbog nabildovane građe. Glumac je 90-ih godina glumio i u nekoliko popularnih filmova, uključujući "My Best Friend’s Wedding" iz 1997., u kojem je glumio sa Džulijom Roberts. Tada je Everet hteo da izgleda, prema njegovom mišljenju, idealno te je mnogo vremena uložio u izgradnju svoje figure i poboljšanje svoje forme.

Međutim, sve to ga je to, kaže, koštalo u kasnijim godinama.

"Uništio sam se. Sada sam zbog toga gotovo invalid. Nikada se nisam mogao truditi raditi sve te stvari, poput istezanja, koje su bile potrebne za dizanje tegova, jer se tetive sve više zatežu. Toliko dosadno. Nisam radio ništa od toga. Dakle, sada će moj kraj biti mišićno-koštani", rekao je on te dodao, prisećajući se svoje popularnosti kao filmske zvezde: "U jednom trenutku sam izgledao predivno. Imao sam mišiće, sve."

Njegova slava, međutim, nije dugo potrajala. "Bilo je prilično kratkog veka. Ja to zovem svojom holivudskom godinom", priznao je glumac, koji je takođe istakao da se na vrhuncu karijere osećao nesigurno, uprkos dobrom izgledu.

Danas Everet ne ide u teretanu, a otkrio je da mu je jedini oblik vežbanja šetanje psa. Takođe se smirio kada su u pitanju žurke i konzumiranje droga. "Više me gotovo ništa ne zanima. Zanimaju me čestice prašine i slične stvari. Mogao bih sasvim zadovoljno sedeti i samo gledati proleće", rekao je glumac koji danas provodi najviše vremena sa svojim suprugom Henrikeom, s kojim se venčao 2024. godine.

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