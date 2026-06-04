Iako se već godinama ne takmiči profesionalno, Marija Šarapova i dalje privlači veliku pažnju gde god da se pojavi. Nekadašnja ruska teniserka ovih dana boravi u Parizu, gde prati završnicu Rolan Garosa, a njen dolazak na tribine nije prošao nezapaženo.

Šarapova je za ovu priliku odabrala elegantnu kombinaciju u tamnoplavoj boji koja je istakla njen prepoznatljiv stil. Nosila je sako dubokog izreza uparen sa dugom suknjom bogatog kroja, dok su crveno-beli detalji dodatno naglasili sofisticiran izgled. Stajling je upotpunila bež salonkama i efektnom žutom torbicom koja je unela dozu svežine u celu kombinaciju.

Fotografi su je pratili u stopu, a njene fotografije ubrzo su preplavile društvene mreže, gde su brojni korisnici komentarisali da bivša teniska zvezda izgleda podjednako upečatljivo kao i tokom igračkih dana. U društvu joj je bila Kristina Romanova, ruska manekenka i poslovna žena, pa su njih dve zajedno privukle dodatnu pažnju okupljenih.

Marija se odlučila za prirodan izgled, sa raspuštenom kosom i diskretnom šminkom u neutralnim tonovima, potvrdivši još jednom da jednostavnost često ostavlja najsnažniji utisak. Iako je od odlaska u penziju posvećena porodičnom životu i poslovnim projektima, Šarapova ostaje jedno od najprepoznatljivijih lica svetskog tenisa, a svaki njen javni nastup izaziva veliko interesovanje publike i medija.