Ana Faris se u sredu, 3. juna, pojavila na premijeri filma ,,Scary Movie" (srp. ,,Mrak film") na crvenom tepihu zajedno sa svojim sinom Džekom Pratom.

Farisova (49) je nosila crnu haljinu sa šljokicama, otvorenih ramena i sa izrezima sa strane, dok je Džek (13) izgledao elegantno u klasičnom crnom odelu uz belu košulju. Majci i sinu na crvenom tepihu pridružili su se i Anin suprug Majkl Beret i njegova ćerka Margo Beret.

Glumica deli starateljstvo nad sinom Džekom sa bivšim suprugom Krisom Pratom. Nekadašnji supružnici svom sinu dali su ime Džek po Aninom ocu, a uglavnom su ga držali podalje od očiju javnosti, osim tokom nekoliko retkih javnih pojavljivanja.

Anina pastorka Margo Beret (22) je za Noć veštica 2025. godine rekreirala jednu od njenih čuvenih scena iz filma ,,Mrak film". Margo je ponovo odigrala scenu u kojoj ubica sa maskom provaljuje u kuću i telefonom poziva Sindi Kembel, lik koji tumači Ana Faris.

Ponosna maćeha je 2. novembra 2025. godine podelila ovu rekonstrukciju na svom Instagram profilu.

Farisova će ponovo igrati ulogu Sindi Kembel u najnovijem nastavku franšize ,,Mrak film". Glumica je nedavno u ekskluzivnom razgovoru za magazin People izjavila da je bila „šokirana i odmah oduševljena” kada je saznala da će ponovo tumačiti svoj kultni lik u predstojećem šestom delu serijala ,,Mrak film".

„Nisam mogla da verujem“, rekla je. „Nisam mogla da verujem da postoji svet u kojem bih se osećala tako dobro zbog snimanja filmova iz serijala 'Mrak film' — ne samo dobro, već sjajno.“

„Pomalo je, volela bih da imam bolju reč za to, ali isceljujuće“, nastavila je. „Ponovo smo se okupili. I samo to je za mene lično razlog za slavlje.“

Ekipa

Braća Vejans — Marlon Vejans, Šon Vejans i Kinen Ajvori Vejans — su se takođe vratila franšizi prvi put još od filma ,,Mrak film 2".

„Imala sam osećaj kao da me braća Vejans ponovo biraju za ulogu“, rekla je Ana Faris. „Ovog puta sam mogla da im se zahvalim i da se osećam kao da neću dobiti otkaz, znate?“

Film ,,Mrak film" stiže u bioskope u petak, 5. juna.

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