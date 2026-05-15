Teflonski tiganji su omiljeni u mnogim kuhinjama zbog svoje praktičnosti i činjenice da se hrana ne lepi tokom pripreme. Idealni su za jaja, palačinke, ribu i povrće uz minimalnu količinu ulja. Međutim, iako deluju kao univerzalno rešenje, nisu pogodni za svaku vrstu pripreme hrane.

Problem nastaje na visokoj temperaturi. Da bi se, na primer, dobio pravi biftek sa hrskavom koricom, tiganj mora biti jako zagrejan. Teflonski premaz, međutim, nije dizajniran da podnosi tako visoke temperature. Kada se pregreje, premaz može početi da se oštećuje i gubi svoja svojstva, a dugoročno to utiče i na kvalitet samog posuđa.

Zbog toga se jela koja zahtevaju vrlo visoku temperaturu, poput bifteka, ne preporučuju za pripremu u teflonskom tiganju. Osim toga, naglo stavljanje mesa na jaku vatru i minimalna količina ulja dodatno mogu ubrzati trošenje premaza.

Još jedna česta greška je korišćenje metalnog pribora, koji može ogrebati površinu i trajno oštetiti nelepljivi sloj. Ako želite da pripremate meso na visokim temperaturama, bolji izbor su tiganji od livenog gvožđa ili čelika, jer podnose jaču vatru i doprinose boljem ukusu hrane. Na taj način ne samo da čuvate posuđe, već i dobijate kvalitetniji rezultat u kuhinji.