Pevačica i glumica Dženifer Lopez ovih dana se našla u fokusu javnosti zbog filma "Office Romance" u kojem je tumačila glavnu ulogu. Sa njom u filmu glumi i Bret Goldstajn, a zajednički projekat promovišu pojavljujući se na premijerama širom SAD-a. Tako su u utorak prisustvovali premijeri filma u Njujorku, a malo ko je primetio išta drugo osim Dženiferine modne kombinacije.

Lopez je na crvenom tepihu zablistala u možda najodvažnijoj haljini karijere. Nosila je Miss Sohee pripijenu haljinu bez rukava, sa cvetnim printom i izrazito dubokim dekolteom. Upravo je gornji deo haljine ukrao svu pažnju, s obzirom na to da je u prvi plan stavio njeno poprsje.

Dekolte je podstakao i glasine o plastičnoj operaciji. "Jesu li nove? Ili nikada nisam primetila", "Grudi joj izgledaju sve samo ne prirodno", "Izgledaju puno veće", "Odakle su one došle? Ali izgleda sjajno", pisali su neki.

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Lopez i Goldstajn izazvali su velik interes publike zbog hemije koju su pokazali i na ekranu i u stvarnosti. Zbog toga su se pojavile i glasine da su u vezi, što je pevačica odlučno negirala.

"Nikada me ne vide s nekim ili kako radim s nekim, a da me ne povezuju s tom osobom", rekla je ona u emisiji "Today", a Goldstajn je dodao: "Mislim da ako stojite pored nje, to se dogodi. Zato sam ja sve vreme stajao blizu." Lopez je zatim odlučno rekla da nisu u vezi.

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Glasine o novoj romansi dolaze nakon što se Dženifer razvela po četvrti put. Dve godine bila je u braku s glumcem Benom Aflekom, a zahtev za razvod podnela je u avgustu 2024. godine. Prethodno je bila u braku s glumcem Ojanijem Nouom od 1997. do 1998., a 2001. venčala se s Krisom Džadom. Razveli su se 2003., a godinu dana kasnije venčala se s Markom Entonijem, s kojim je dobila dvoje dece.

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