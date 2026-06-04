Šanija Tvejn je najnovija muzička zvezda koja će dobiti biografski film.

Film zasnovan na njenom životu, pod jednostavnim nazivom ,,Shania", pisaće i režirati Lija Mekendrik za ,,Sony Pictures", prenosi Deadline.

Tvejnova (60) će, prema navodima, biti uključena u projekat i kao producentkinja, zajedno sa Amie Karp.

Mekendrikova (39) je ranije pisala i režirala film ,,Scrambled" iz 2023. godine, kao i predstojeću romantičnu komediju na Netfliksu pod nazivom ,,Voicemails for Isabelle". Njeno ranije iskustvo kao pop kantautorke navodno je imalo važnu ulogu u tome što je dobila posao na filmu o Šanaji Tvejn.

„Mnogo pre nego što sam počela da snimam filmove, snimala sam spotove za Šanaju u svojoj spavaćoj sobi“, napisala je Mekendrikova na Instagramu. „Ova divlja, srčana sila od žene mi znači toliko mnogo — i svetu. Ovo je nadrealan san koji se ostvario: da mogu da donesem njenu pionirsku, snažnu, potresnu i zadivljujuću priču na ekran (i da u tom procesu jašem konje i jedem testeninu!).

Počašćena sam. Ponizna sam. SPREMNA SAM. Idemo, devojke.“

Detalji radnje filma ,,Shania" nisu otkriveni, ali put Šanija Tven od Vindzora u Ontariju do statusa kantri superstara devedesetih pruža dovoljno inspiracije za igrani film. Njen katalog velikih hitova uključuje pesme „Man! I Feel Like a Woman“, „That Don’t Impress Me Much“, „You’re Still the One“, „Up!“ i „I’m Gonna Getcha Good“.

Album

Tvejnova se takođe priprema da sledećeg meseca objavi svoj sedmi studijski album ,,Little Miss Twain". U intervjuu za magazin People na događaju ,,Shania Twain’s Rose Ceremony" u maju, rekla je da je novi album „odraz mog detinjstva“ i „okruženja u kojem sam odrasla“.

„Punim 60 godina i osećam se dobro i moram to da proslavim. Zahvalna sam što sam stigla dovde“, rekla je Tvejnova. „Tako da sam to slavila kroz muziku sa albumom 'Queen of Me'. Ali ono što te zapravo oblikuje si ti sam. To nikada ranije nisam podelila sa fanovima.“

„Bilo je zaista zabavno ponovo proći kroz prošlost sa pozitivne strane“, rekla je kasnije. „Preuzela sam odgovornost da kažem sebi i da podelim kroz muziku da me je to učinilo onim što jesam. Ne bih ništa menjala jer sam zapravo zadovoljna gde sam i ko sam.“

Njen prvi album pod imenom ,,Little Miss Twain" nakon albuma ,,Queen of Me" iz 2023. godine, će biti objavljen 24. jula.

Mekendrikova je debitovala kao scenaristkinja filmom ,,M.F.A." iz 2017. godine, a takođe je dobila kredit za priču u horor rimejku iz 2025. godine ,,I Know What You Did Last Summer".

Njen sledeći film, ,,Voicemails for Isabelle", u kojem glume Zoi Dojč i Nik Robinson, biće objavljen na Netfliksu 19. juna.

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