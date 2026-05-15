Dilan Spraus i Barbara Palvin će postati roditelji!

Glumac (33) očekuje svoje prvo dete sa suprugom, manekenkom Barbarom Palvin (32), koja je objavila vest o trudnoći tokom pojavljivanja na 79. Kanskom filmskom festivalu u Kanu, Francuska, u četvrtak, 14. maja.

Par je viđen kako zajedno pozira. Barbara je nosila svetloplavu haljinu sa kratkim rukavima, koja se spuštala u suknju od perja. Pozirala je sa rukom ispod stomaka, naglašavajući trudnički stomak.

Dilan je stajao pored svoje supruge u smokingu, držeći je jednom rukom oko struka.

Bivša zvezda Dizni kanala i Viktorijin anđeo su počeli da se zabavljaju u junu 2018. Barbara je u novembru 2018. rekla za Vogue Australia da je „trenutno veoma zaljubljena“.

„Imam osećaj da sam pronašla savršenog muškarca“, rekla je o Dilanu. „On je veoma ljubazan i nežan.“

Veridba

Veridbu su potvrdili u junu 2023. godine, a venčali su se mesec dana kasnije na ceremoniji u Mađarskoj.

Par je tokom godina otvoreno govorio o svojoj ljubavi i međusobnoj podršci. Barbara je 2025. godine učestvovala na reviji ,,Victoria’s Secret Fashion Show", a Spraus je za People poslao dirljivu poruku svojoj supruzi pred reviju.

„Volim te, dušo. Srećno večeras“, rekao je, dodajući da je ona zapravo „povredila stopalo“ četiri nedelje ranije. „Zato ti želim sreću. Volim te. Znam da ćeš biti sjajna.“

Par je u februaru 2025. godine otkrio tajne svoje veze, uključujući i to kako održavaju brak nakon venčanja u Mađarskoj u julu 2023. godine, u razgovoru za ,,People" povodom njihove nove prolećne kampanje za 2025. godinu i ,,Dress to Express".

„On je sa mnom kada putujem i nismo odvojeni jedno od drugog“, rekla je ona.

Manekenka je rekla da se isto odnosi i na drugu stranu. „Kada je on na setu, trudim se da ga posetim“, objasnila je. „Imamo pravilo da ne treba da budemo odvojeni duže od dve, tri nedelje.“

Operacija

Barbara je ovog avgusta podelila u objavi na Instagramu da je nedavno imala operaciju zbog endometrioze.

„Zdravo svima, prošlo je neko vreme!“, započela je poruku, dodajući da objavljuje u nadi da njeno iskustvo može pomoći drugima.

Nastavila je: „Već nekoliko godina se suočavam sa poteškoćama koje mogu da prate menstruaciju. Umor, jaki bolovi, obilna i neredovna krvarenja, besane noći na podu kupatila. Mislila sam da je to jednostavno tako kod mene.“

Ona je dodala da joj je „preporučeno da se obrati specijalisti za endometriozu“.

„Svake godine sam išla na preglede kod ginekologa. Mislila sam da bih znala da imam endometriozu do sada, ali kako se ispostavlja, endometrioza ne može da se dijagnostikuje običnim pregledima“, napisala je.

Dodala je: „Operacija mi je mnogo pomogla i zahvalna sam što sam je uradila. Rana dijagnoza i lečenje su veoma važni kako bi se sprečile dugoročne komplikacije, i sada sam mnogo pažljivija prema svom telu kako bih brzo reagovala ako bude potrebno.“

„Uzbuđena sam zbog ovog novog poglavlja svog života i sada spremna da se vratim poslu“, zaključila je.

