Kao što svako ko je pokušao projekat poboljšanja doma zna, uvek tražite načine da dobijete najviše za svoj novac, a to važi i za baštu.

Jedan korisnik Redita nedavno je objavio pitanje na platforminom ,,r/vegetablegardening" forumu, pitajući druge baštovane: „Koja je najjeftinija nadogradnja u bašti koja vam je donela najveću razliku?“

Nastavio je: „Meni je to bio malč. Potrošio sam možda 8 dolara (oko 800 dinara) na vreću drvenih iverica i potpuno je promenila moje leje — zadržava vlagu, manje korova, zemlja je tokom leta ostala mnogo zdravija. Preskakao sam to dve sezone misleći da nije toliko važno, i potpuno sam pogrešio.“

Drugi baštovani su se uključili i podelili razne savete i trikove za uštedu u bašti.

Evo nekih od najpopularnijih ideja:

Malč

Mnogi komentatori su se složili sa autorom objave, a jedan baštovan je podelio da njihov grad nudi besplatan malč od lišća i drvenih iverica. Drugi je takođe predložio jednostavno korišćenje lišća: „Mislim da su mnogo bolja od kore drveta kao malč.“

U komentarima su se pojavile i ideje kako doći do besplatnog ili jeftinog malča, uključujući proveru u lokalnim supermarketima. „Kada lokalne prodavnice i supermarketi prodaju kukuruz, uvek pitam da li mogu da uzmem ljuske i listove koji se bacaju prilikom izlaganja kukuruza. Čuvam ih i koristim kao malč“, podelio je jedan baštovan.

Drugi je rekao da mu je slama omiljeni tip malča i da „obično košta manje od 10 dolara po balu kod mene“.

Hori Hori nož

Ovaj višenamenski japanski baštenski alat ima oštru, udubljenu čeličnu oštricu sa jednom ravnom i jednom nazubljenom stranom, što ga čini idealnim za čupanje korova, kopanje, sadnju i sečenje korenja. Mnogi komentatori na Reditu su ga hvalili, a jedan je rekao da „sve postaje mnogo lakše“.

Đubrivo

Pravljenje sopstvenog đubriva bilo je popularan „trik“, a jedan baštovan je rekao da ga pravi od kuhinjskog otpada i pokošene trave i baštenskog otpada.

„Moje biljke u celini izgledaju mnogo bolje i srećnije. Najbolji savet koji sam ikada dobio je: hrani zemlju, a ne biljke.“

Drugi korisnik je rekao da koristi korov, ljuske od jaja i talog kafe za svoje domaće đubrivo.

Početak iz semena

Neki su predložili da se bašta započne iz semena kako bi se uštedelo, jer je jedan baštovan istakao: „Nije isplativo kupovati sve biljke u rasadniku, posebno kada se mnoge mogu direktno sejati.“

Drugi su napomenuli da to takođe smanjuje pojavu insekata, jer biljke iz rasadnika ponekad nose štetočine poput vaši, grinja, brašnastih vašiju, belih mušica, štitastih vaši i gljivičnih mušica. „Još uvek se borim sa gljivičnim mušicama od prošlogodišnje kupovine iz rasadnika“, požalio se jedan komentator.

Drugi je dodao: „Radi sve što vam treba u jednom alatu. Kao multialat za farbanje“, dok je jedan korisnik rekao da je zahvaljujući ovom nožu „pljevljenje korova mnogo podnošljivije“.

Lampe za biljke

Mnogi baštovani su preporučili ulaganje u stvari poput lampi za uzgoj biljaka, posebno na početku sezone, kako bi se kasnije dobili bolji rezultati.

„Mislim da je najisplativija odluka koju sam doneo kupovina lampi za klijanje semena. To mi daje prednost u sezoni. Sadnice rastu brže i zdravije nego one koje imaju samo sunčevu svetlost“, podelio je jedan korisnik.

„Mogu da baštujem samo u zatvorenom prostoru, pa sam veoma zahvalan za modernu tehnologiju bezbednih i pristupačnih lampi za uzgoj! To znači da čak i u najtamnijim mesecima godine (Severoistočna obala ovde) uvek mogu da uživam u biljkama i svemu što donose“, rekao je drugi, prenosi sajt Martha Stewart.

