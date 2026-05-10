Prema starom narodnom verovanju i feng šui filozifiji, neki predmeti mogu stvoriti lošu energiju u kući.

Veruje se da nekoliko predmeta koje mnogi ljudi drže u kući sprečavaju napredak ukućana u finansijskom smislu i uopšte loše utiču na njihovu sreću, pa ih zato treba izbaciti.

Prazne tegle i flaše blokiraju pozitivnu energiju

Gomilanje flaša i tegli koje su prazne i uopšte ih ne koristite, ometaju protok pozitivne energije u kući i tako sprečavaju napredak. Prazne posude za hranu su znak siromaštva. Ili ih napunite ili bacite kako bi novac pristizao u kuću.

Oštećeno posuđe simbolizuje siromaštvo

Bacite napukle tanjire, šolje i čaše, olupane šerpe i tiganje, kao i drugo posuđe u kuhinji koje koristite za pripremu hrane i za jelo. Predmeti koji imaju bilo kakvo oštećenje, čak i ogrebotine, simbolizuju siromaštvo.

Odeća i obuća koju ne nosite stvara lošu energiju

Izbacite svu odeću i obuću koju imate u ormaru, a ne nosite je više od godinu dana, jer su vam tesne ili vam se ne dopadaju. Ono što ne volite i što vam stvara loša osećanja ne treba ni da držite u kući.