Ovan

Ponedeljak vam donosi snažan početak i potrebu da odmah preuzmete inicijativu. Imate energiju da pokrenete stvari ali je važno da ne žurite bez plana. Fokus na jedan cilj donosi vam konkretne rezultate.

Bik

Važno je da zadržite stabilnost i svoj ritam. Možete imati potrebu da se držite poznatih stvari i to vam donosi sigurnost. Ponedeljak je dobar za postavljanje temelja za naredne dane.

Blizanci

Komunikacija je naglašena i možete imati mnogo razgovora i razmena informacija. Neka vest može vam otvoriti novu perspektivu. Važno je da ne rasipate energiju na nebitne stvari.

Rak

Emocije su pojačane i možete biti osetljiviji na atmosferu oko sebe. Pokušajte da pronađete balans između obaveza i svog unutrašnjeg mira. Kratko povlačenje može vam pomoći.

Lav

Imate priliku da se istaknete i pokažete svoje sposobnosti. Ljudi primećuju vašu energiju i mogu vas podržati. Ponedeljak vam donosi samopouzdanje i mogućnost napretka.

Devica

Fokusirani ste na obaveze i detalje i možete biti veoma produktivni. Dan je dobar za organizaciju i planiranje. Ipak pokušajte da ne budete previše kritični prema sebi.

Vaga

Odnosi dolaze u prvi plan i može se pojaviti potreba za kompromisom. Važno je da jasno izrazite svoje potrebe ali i da saslušate druge. Tako dolazi do ravnoteže.

Škorpija

Intuicija vam je snažna i pomaže vam da donesete važne odluke. Dan je dobar za fokus na dublje teme i rešavanje nečega što vas opterećuje.

Strelac

U vama se budi želja za promenom i novim planovima. Možete razmišljati o učenju ili pravcu kojim želite da idete dalje. Ponedeljak vam donosi inspiraciju ali i potrebu za akcijom.

Jarac

Fokusirani ste na ciljeve i odgovornosti. Možete postići mnogo ako ostanete organizovani i strpljivi. Ne zaboravite da napravite kratku pauzu.

Vodolija

Nove ideje i inspiracija dolaze spontano. Razgovor sa nekim može vam otvoriti nove mogućnosti. Ponedeljak je dobar za kreativno razmišljanje.

Ribe

Osećajnost i intuicija su pojačani i možete dublje doživljavati sve oko sebe. Potrebno vam je više mira kako biste održali unutrašnji balans. Kreativne aktivnosti mogu vam pomoći.



