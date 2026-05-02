Goldi Hon ima kič natpis u svojoj dnevnoj sobi na kojem piše: „Mnoga deca su razmažena jer ne smete da istučete baku.“

I, što nije iznenađujuće, dobitnica Oskara (80), ima vrlo malo pravila kada je u pitanju njen pristup ulozi bake.

„Sreća, radost, životna radost, razigranost, prisutnost“, rekla je ona za People u novom naslovnom intervjuu.

Honova i njen dugogodišnji partner, glumac Kurt Rasel (75), sa kojim je u vezi 43 godine, imaju veliku mešovitu porodicu od četvoro dece — glumce Olivera Hadsona (49), Kejt Hadson (47), Vajata Rasela (39), kao i psihoterapeuta Bostona Rasela (46) — i osmoro unučadi, uzrasta od 2 do 22 godine.

„Gde god da su oni, ja sam srećna“, kaže glumica koja često kuva za mlađe članove porodice.

Kuvanje

Što se tiče toga šta priprema, to zavisi.

„Sve što će jesti. Svi su izbirljivi. Da vam kažem. Osećate se kao kuvar u restoranu koji pravi jela po narudžbini. Razumete na šta mislim? Ali spremam doručak. Svi vole moj doručak.“

Ljubav

Svi oni imaju posebno mesto u Honinom srcu.

„Mi smo bliska porodica“, kaže ona — i čak je zahvalila svojim unucima na njihovoj ljubaznosti u posvetama u svojoj prvoj knjizi za decu, ,,The After-School Kindness Crew: Pooch on the Loose #1" koja je u prodaji od 5. maja.

„Moji unuci su moji. I ja mogu da kažem: ‘U redu, posvećujem ovo njima’“, objašnjava Honova. Ona i Rasel su baka i deka deci Kejt Hadson (Rajder, Bingam i Rani Rouz), Olivera Hadsona (Bodi, Vajlder i Rio) i Vajata Rasela (Badi i Bun).

Knjiga

Ali ona i koautorka Lin Oliver nisu zasnovale likove u svojoj knjizi, učenike četvrtog razreda Miju, Tonija i River, koji pomažu jednom psu iz skloništa da pronađe dom, na sopstvenoj porodici.

„Nisam se oslanjala na svoje unuke. U knjizi ima mnogo dece, i priča je važna. Često to nije biografski, i ne radim ništa što se direktno tiče moje dece“, nastavlja Honova.

Knjiga (prva u serijalu od četiri) uključuje elemente Honine inicijative za mentalno zdravlje ,,MindUP", programa koji se primenjuje u školama i koji decu uči o delovima mozga i tome kako da regulišu svoje emocije.

„To je ono što radimo — pokušavamo da deci damo mogućnost da razviju jaču mentalnu kondiciju“, kaže Hounova, čija knjiga uči o empatiji, ljubaznosti i radosti.

Iako njeni unuci nisu inspirisali likove, njena 12-godišnja unuka Rio — ćerka sina Olivera i njegove supruge Erin Bartlet (53) — je ipak pročitala ranu verziju i dala svoj komentar.

„Ono što joj se najviše dopalo u knjizi jeste to što je smešna, i zaista jeste smešna, moram da kažem“, kaže Honova. „Čak i dok sam snimala knjigu… radila sam audio verziju, i sama sam se smejala.“

