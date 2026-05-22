Ako imate gust i zdrav travnjak, celo dvorište će tokom leta izgledati lepše i raskošnije, gotovo kao prirodni zeleni tepih. Ipak, održavanje trave nije važno samo zbog estetike, već i iz više drugih razloga.
Gust travnjak znači i manje mahovine i korova, zbog čega je važno da mu posvetite dodatnu pažnju kako bi bio jači, zdraviji i puniji.
Redovno i blago košenje doprinosi gušćem travnjaku. Kada kosite travu, zapravo uklanjate samo njen vrh. Kao i kod drugih biljaka, redovno i umereno skraćivanje podstiče travu da se razgranava i postaje gušća. Zato je bolje kositi češće, ali bez preteranog skraćivanja odjednom, jer na taj način travnjak postaje bujniji i ravnomerniji.
