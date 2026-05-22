Ne preskačite vertikulaciju

Vertikulacija je važan postupak koji pomaže travnjaku da prodiše, uklanja filc i mrtvu travu i omogućava bolji dotok vazduha, vode i hranljivih materija do korena.

Radi se o vertikalnom zasecanju i blagom probadanju površine zemlje, čime se poboljšava njeno provetravanje i omogućava korenu trave da ojača i raste zdravije. Ovaj postupak se najčešće sprovodi jednom ili dva puta godišnje.

Najbolje vreme za vertikulaciju je jesen, jer se tada smanjuje rizik od nicanja korova koji može ozbiljno da ošteti travnjak. Pored toga što uklanja sloj slame i mrtve biljne materije, ovaj postupak blago zaseca stolone i rizome trave, podstičući ih da ponovo izrastu i formiraju gušći i širi travnati pokrivač.

Đubrenje je ključno za rast i gustinu travnjaka. Bez obzira na redovno košenje i vertikulaciju, travnjak neće napredovati ako ne dobija dovoljno hranljivih materija. Zato je prihranjivanje posebno važno tokom vegetacije, kada je trava najaktivnija i najviše se koristi i kosi.

U proleće i leto koriste se đubriva bogata azotom, koja podstiču brz rast i daju intenzivno zelenu boju. U jesen i zimu preporučuju se specijalna đubriva koja jačaju koren i pomažu travi da lakše prebrodi hladnije vreme i mraz.

Aeracija je važna za zdrav travnjak. Vazduh u zoni korena jednako je bitan za travu kao što je vazduh važan za ljude. Zato je važno redovno provetravati zemljište tokom godine, kako bi koren imao dovoljno kiseonika i prostora za razvoj.

Što je travnjak više korišćen i gažen, to mu je aeracija potrebnija. Ako je zemlja zbijena i travnjak se guši, trava neće moći pravilno da se razvija, bez obzira na ostale mere nege.

Pružite travi dovoljno sunca i vode

U senovitim delovima dvorišta trava obično raste visoko, ali ostaje tanka i slaba, slično retkim četinama u šumi. Zbog nedostatka svetlosti, biljke se produžavaju naviše u pokušaju da dođu do sunca, pa umesto da se šire i zgušnjavaju, formiraju proređen i slab travnjak.

Kada je voda u pitanju, ravnoteža je ključna. Previše vode može oštetiti travu, dok premalo usporava njen rast i razvoj. Zato je važno obezbediti redovno i umereno zalivanje, a sistemi za navodnjavanje poput prskalica posebno su korisni tokom letnjih meseci i visokih temperatura.

