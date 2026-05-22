Jabuke i kruške su omiljeno voće bogato vlaknima i drugim ključnim nutrijentima. Vlakna su izuzetno važna za zdravlje jer podstiču redovno varenje, hrane dobre crevne bakterije te pomažu u održavanju zdravog holesterola i telesne težine, čime štite zdravlje srca.

Iako su obe voćke odličan izvor vlakana, jedna od njih ipak prednjači. Uravnotežena ishrana koja uključuje i jabuke i kruške najbolji je pristup, no ako vam je cilj povećati unos vlakana, jedna je opcija bolja od druge.

Kruške kao bogatiji izvor vlakana

Kada se upoređuje sadržaj vlakana, kruške su pobednici. Kruška srednje veličine, teška oko 140 grama, sadrži 4,45 grama vlakana, dok jabuka iste veličine ima znatno manje, tek 2,38 grama, piše za Health.com dijetetičarka Džilijan Kubala.

Ipak, konzumacija obe vrste voća pomaže u unosu i topivih i netopivih vlakana, a svaka vrsta ima svoju jedinstvenu ulogu u organizmu. Topiva vlakna otapaju se u crevima i stvaraju gelastu materiju koja usporava varenje. Pomažu u snižavanju holesterola, podstiču rast korisnih crevnih bakterija i održavaju stolicu mekom, olakšavajući njen prolaz.

S druge strane, netopiva vlakna ubrzavaju prolazak hrane kroz probavni sistem i daju stolici volumen. Istraživanja potvrđuju da kruške sadrže oko 23 % više ukupnih vlakana i čak 46 % više netopivih vlakana od jabuka, što ih čini jasnim pobednikom u ovom poređenju.

Zdravstvene dobrobiti jabuka

Iako imaju manje vlakana, jabuke su i dalje nutritivno vrlo vredne. Dobar su izvor vitamina C, ključnog za proizvodnju kolagena, funkciju imunološkog sistema i apsorpciju gvožđa. Sadrže i manje količine drugih važnih nutrijenata, poput kalijuma koji je potreban za regulaciju krvnog pritiska.

Jabuke su takođe bogate raznim antioksidansima, primera radi polifenolima kao što su galna, klorogenska i ferulna kiselina, koji štite ćelije od oksidativnih oštećenja.

Istraživanja su pokazala da redovna konzumacija jabuka može smanjiti upalne markere poput C-reaktivnog proteina (CRP), sniziti rizične faktore za bolesti srca kao što su LDL holesterol i trigliceridi te umanjiti rizik od nekih vrsta raka, uključujući rak dojke.

Razlog leži u bogatstvu zaštitnih spojeva, poput polifenolnih antioksidansa i vlakana, koji čuvaju zdravlje smanjenjem upala i faktora rizika kao što je povišeni holesterol.

Zdravstvene dobrobiti krušaka

Osim što su bogate vlaknima, kruške sadrže i nekoliko važnih vitamina i minerala, poput bakra te vitamina K i C. Jedna kruška od 140 grama zadovoljava 10,8 % dnevnih potreba za bakrom, mineralom nužnim za proizvodnju energije, stvaranje crvenih krvnih zrnaca i sintezu neurotransmitera.

Kruške su i odličan izvor flavonoidnih antioksidansa koji smanjuju upale i tako doprinose zdravlju srca. Njihov visok udeo vlakana takođe pomaže u snižavanju faktora rizika za srčane bolesti, kao što je povišeni LDL holesterol.

Istraživanja pokazuju da osobe koje redovno jedu kruške imaju znatno manji rizik od smrti uzrokovane bolestima srca u poređenju s onima koji ih jedu ređe. Zbog visokog udela vlakana, kruške su i odličan izbor za potporu zdravlju probavnog sistema i prevenciju zatvora.

Jabuka ili kruška: Šta odabrati?

Obe voćke su hranljive i lako se uklapaju u zdravu i uravnoteženu ishranu. Najbolji pristup očuvanju zdravlja i zadovoljavanju dnevnih potreba za nutrijentima jeste konzumacija raznovrsnog voća, što uključuje i jabuke i kruške.

Pri odabiru je, naravno, važan i lični ukus. Jabuke su najčešće hrskave i kiselkasto-slatkog ukusa, dok su kruške mekše, zrnatije teksture i blaže slatkoće. Ipak, ako vam je glavni cilj povećati unos vlakana, kruške su bolji izbor jer ih sadrže osetno više od jabuka.

