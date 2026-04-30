Deca Kejt Hadson krenula su njenim stopama.

Kejt je tokom gostovanja u emisiji „The Jennifer Hudson Show“ u četvrtak, 30. aprila govorila o svoje troje dece — Rajderu Raselu Robinsonu (22), Bingamu „Bingu“ Hounu Belamiju (14) i sedmogodišnjoj ćerki Rani Rouz Fudžikavi, i otkrila da su svi troje „veoma“ muzikalni.

„Što je sjajno. Mislim da sam to možda tako i isplanirala“, našalila se glumica.

Majka troje dece je potom priznala da njena ćerka obožava da peva, pleše i nastupa. „Ona ima energiju pop zvezde, Roni Rouz“, rekla je Kejt kroz smeh.

Što se tiče Ronine starije braće, Kejt je rekla Dženifer da njih dvojica razmišljaju o osnivanju porodičnog benda.

„Mislim da će se to desiti“, podelila je. „Rajder svira gitaru i peva, a Bing je sjajan bubnjar; svira bubnjeve još od kada je imao oko godinu dana“, dodala je.

Dženifer je zatim pitala Kejt o njenim sopstvenim muzičkim izdanjima, a glumica je priznala da su joj „promenila sve“.

Prvi album