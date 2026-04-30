Deca Kejt Hadson krenula su njenim stopama.
Kejt je tokom gostovanja u emisiji „The Jennifer Hudson Show“ u četvrtak, 30. aprila govorila o svoje troje dece — Rajderu Raselu Robinsonu (22), Bingamu „Bingu“ Hounu Belamiju (14) i sedmogodišnjoj ćerki Rani Rouz Fudžikavi, i otkrila da su svi troje „veoma“ muzikalni.
„Što je sjajno. Mislim da sam to možda tako i isplanirala“, našalila se glumica.
Majka troje dece je potom priznala da njena ćerka obožava da peva, pleše i nastupa. „Ona ima energiju pop zvezde, Roni Rouz“, rekla je Kejt kroz smeh.
Što se tiče Ronine starije braće, Kejt je rekla Dženifer da njih dvojica razmišljaju o osnivanju porodičnog benda.
„Mislim da će se to desiti“, podelila je. „Rajder svira gitaru i peva, a Bing je sjajan bubnjar; svira bubnjeve još od kada je imao oko godinu dana“, dodala je.
Dženifer je zatim pitala Kejt o njenim sopstvenim muzičkim izdanjima, a glumica je priznala da su joj „promenila sve“.
Prvi album
Glumica je u maju 2024. godine objavila je svoj prvi album „Glorious“, objašnjavajući kako ju je rad na tom izdanju od 12 pesama doveo do toga da pronađe „suštinu onoga što jesam“.
„Morala sam to da uradim u nekom trenutku“, rekla je Kejt voditeljki tok-šoua o albumu. „Za mene je bilo važno da napišem svoj album, jer volim da pišem muziku, čak i više nego da nastupam.“
Zatim je priznala da je sada „zavisna“ od nastupanja i da „voli“ da bude na sceni. „To je moje srećno mesto“, dodala je.
Rođendan
Kejt i njen verenik Deni Fudžikava su još u oktobru prošle godine proslavili su sedmi rođendan male Roni i opisali je kao njihovu „drsku, luckastu, sunčanu devojčicu“.
Uz objavu na Instagramu koja je sadržala fotografije njihove ćerke na odmoru, kako pleše, boravi iza scene na jednom nastupu i dok joj sređuju kosu, Kejt je napisala: „Moja mala dama danas puni 7 godina!“
Dodala je: „Ti si svetlo mog života.“
Mamina dvojnica
Kejt je u junu 2024. godine u intervjuu za People otvoreno govorila o tome kako Roni ide njenim stopama.
„Ona je najbolja. Tako je magična“, oduševljeno je rekla glumica. „Definitivno je ćerka svoje majke. Treba joj čitava večnost da izađe iz kuće. Veoma je izbirljiva kada je u pitanju garderoba, odeća i njen stil.“
