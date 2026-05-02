Jedan od najzadovoljavajućih delova kupovine nove mašine za veš jeste isprobavanje svih nepoznatih podešavanja i dugmića.

I iako može biti primamljivo da koristite opciju brzog pranja kako biste skratili vreme pranja, da li ona zaista obavlja posao kako treba? Ona obećava čistu odeću bez čekanja od sat vremena, ali postoji nekoliko razloga da se pretpostavi da zapravo pravi prečice.

Stručnjaci za veš i kućne aparate su otkrili za Real Simple da li brzo pranje može biti jednako efikasno kao normalan ciklus u određenim situacijama. Oni objašnjavaju kako ova opcija funkcioniše, gde ima ograničenja i kako je pravilno koristiti da biste zaista dobili čistu odeću.

Brzi ciklus pranja vs. normalni ciklus

Nema apsolutno nikakve dileme: svi stručnjaci se slažu da ciklus brzog pranja nije jednako efikasan kao normalni ciklus.

„Ne, ciklus brzog pranja ne čisti odeću jednako dobro kao normalni ciklus“, kaže Denis Godinuk, stručnjak za kućne aparate i osnivač kompanije ,,Comfort Appliance Repair". „Kao što ime kaže, brzo pranje traje kraće, pa ne može u potpunosti da ukloni prljavštinu iz tkanina. U normalnom ciklusu, duže natapanje odeće i više centrifuga pomažu da se odeća efikasnije opere.“

To produženo natapanje u normalnom ciklusu zapravo utiče na to koliko dobro deterdžent radi. Tipičnom deterdžentu za veš potrebno je dovoljno vremena u vodi da u potpunosti prodre u tkaninu.

„Brzo pranje, koje obično traje 15–30 minuta, ne obezbeđuje dovoljno vremena za natapanje, što znači da deterdžent nema dovoljno vremena da razgradi prljavštinu i fleke“, kaže Stasi Parker, stručnjakinja za pranje veša iz kompanije ,,Poplin Laundry Service". „Rešenje za većinu problema sa pranjem je natapanje odeće u deterdžentu i mehaničko pranje, ali taj proces zahteva vreme (normalni ciklus od 45–60 minuta) i strpljenje.“

Posle obrade hiljada tura veša kroz svoj rad u Poplinu, ona kaže da je teško opravdati brzo pranje u mnogim slučajevima kada puni ciklus očigledno daje bolje i doslednije rezultate.

Kao da to nije dovoljno ubedljivo, još jedan stručnjak za kućne aparate sa iskustvom u popravkama i problemima performansi kaže isto.

„Brzi ciklus ne čisti temeljno kao normalni“, kaže Glen Luis, stručnjak za kućne aparate i predsednik kompanije ,,Mr. Appliance". „Koristi kraće vreme pranja, manje mešanja i često manje izlaganje vodi, što ograničava koliko dobro uklanja prljavštinu i masnoće.“

On smatra da preterano oslanjanje na ovaj ciklus radi uštede vremena može dovesti do nakupljanja prljavštine na odeći i peškirima koja nije uvek odmah vidljiva.