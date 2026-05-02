Jedan od najzadovoljavajućih delova kupovine nove mašine za veš jeste isprobavanje svih nepoznatih podešavanja i dugmića.
I iako može biti primamljivo da koristite opciju brzog pranja kako biste skratili vreme pranja, da li ona zaista obavlja posao kako treba? Ona obećava čistu odeću bez čekanja od sat vremena, ali postoji nekoliko razloga da se pretpostavi da zapravo pravi prečice.
Stručnjaci za veš i kućne aparate su otkrili za Real Simple da li brzo pranje može biti jednako efikasno kao normalan ciklus u određenim situacijama. Oni objašnjavaju kako ova opcija funkcioniše, gde ima ograničenja i kako je pravilno koristiti da biste zaista dobili čistu odeću.
Brzi ciklus pranja vs. normalni ciklus
Nema apsolutno nikakve dileme: svi stručnjaci se slažu da ciklus brzog pranja nije jednako efikasan kao normalni ciklus.
„Ne, ciklus brzog pranja ne čisti odeću jednako dobro kao normalni ciklus“, kaže Denis Godinuk, stručnjak za kućne aparate i osnivač kompanije ,,Comfort Appliance Repair". „Kao što ime kaže, brzo pranje traje kraće, pa ne može u potpunosti da ukloni prljavštinu iz tkanina. U normalnom ciklusu, duže natapanje odeće i više centrifuga pomažu da se odeća efikasnije opere.“
To produženo natapanje u normalnom ciklusu zapravo utiče na to koliko dobro deterdžent radi. Tipičnom deterdžentu za veš potrebno je dovoljno vremena u vodi da u potpunosti prodre u tkaninu.
„Brzo pranje, koje obično traje 15–30 minuta, ne obezbeđuje dovoljno vremena za natapanje, što znači da deterdžent nema dovoljno vremena da razgradi prljavštinu i fleke“, kaže Stasi Parker, stručnjakinja za pranje veša iz kompanije ,,Poplin Laundry Service". „Rešenje za većinu problema sa pranjem je natapanje odeće u deterdžentu i mehaničko pranje, ali taj proces zahteva vreme (normalni ciklus od 45–60 minuta) i strpljenje.“
Posle obrade hiljada tura veša kroz svoj rad u Poplinu, ona kaže da je teško opravdati brzo pranje u mnogim slučajevima kada puni ciklus očigledno daje bolje i doslednije rezultate.
Kao da to nije dovoljno ubedljivo, još jedan stručnjak za kućne aparate sa iskustvom u popravkama i problemima performansi kaže isto.
„Brzi ciklus ne čisti temeljno kao normalni“, kaže Glen Luis, stručnjak za kućne aparate i predsednik kompanije ,,Mr. Appliance". „Koristi kraće vreme pranja, manje mešanja i često manje izlaganje vodi, što ograničava koliko dobro uklanja prljavštinu i masnoće.“
On smatra da preterano oslanjanje na ovaj ciklus radi uštede vremena može dovesti do nakupljanja prljavštine na odeći i peškirima koja nije uvek odmah vidljiva.
Kada koristiti brzi ciklus pranja
Uopšteno gledano, ciklus brzog pranja je idealan za manju količinu blago zaprljanog veša. „Možda samo nekoliko komada donjeg veša ili blago korišćenih jastučnica“, kaže Godinuk. „Sve dok nema većih fleka, tvrdokornih mrlja i neprijatnih mirisa, možete koristiti brzo pranje, ali ga ograničite na manju količinu odeće.“
Ako imate veće količine veša, poput odeće za celu nedelju ili posteljine, zavese i druge teže tkanine, Godinuk preporučuje normalni ciklus, čak i ako nema mnogo vidljive prljavštine.
Drugim rečima, brzo pranje treba posmatrati kao osvežavanje, a ne kao dubinsko čišćenje — slično kao kada kratko ubacite izgužvanu košulju u sušilicu na 10 minuta. „Da biste maksimalno iskoristili opciju brzog pranja, predlažem da je koristite kada vam je cilj samo da uklonite znoj ili blage mrlje sa odeće“, kaže Godinuk.
„Ova opcija je takođe korisna u hitnim situacijama kada nemate ništa drugo da obučete ili kada želite da na brzinu obezbedite svež veš i posteljinu za gosta.“
Biće situacija kada jednostavno nemate vremena za normalni ciklus, i povremeno korišćenje brzog pranja neće trajno oštetiti odeću.
Brzi ciklus može se koristiti i za stvari koje ne morate često da perete, kako biste smanjili habanje. „Brzo pranje dobro funkcioniše za blago nošene komade, poput majice koju ste nosili dok ste bili kod kuće“, kaže Parkerova. „Takođe može da posluži za osvežavanje odeće koja je malo ustajalog mirisa.“
Parker izbegava ovaj ciklus za jako zaprljane ili flekave stvari (što nije iznenađenje), kao i za peškire, farmerke, dukseve i odeću za trening.
Saveti kako da maksimalno iskoristite brzi ciklus pranja
Postoji nekoliko praktičnih saveta koji mogu pomoći da izvučete maksimum iz opcije brzog pranja. Kao što je već pomenuto, ovu opciju treba koristiti samo za male količine veša, ali Luis dodaje da bi trebalo prethodno tretirati sve manje fleke i koristiti kvalitetan deterdžent kako biste poboljšali efikasnost u kraćem ciklusu. Predtretman fleka pomaže da se nadoknadi kraće vreme natapanja, a kvalitetniji deterdžent jednostavno bolje deluje.
Kada pronađete deterdžent u koji imate poverenja, Parkerova preporučuje da koristite manju količinu nego inače. (Ako obično koristite punu mericu, prepolovite je.) „Zbog kraćeg natapanja i ispiranja, višak deterdženta se neće u potpunosti isprati“, kaže ona.
Takođe, te male ture veša trebalo bi da budu otprilike upola manje od uobičajenih, jer je pretrpavanje mašine problem kod kraćih ciklusa. Parkerova koristi brzo pranje kao preventivnu, a ne reaktivnu metodu, što znači da pere manju grupu stvari pre nego što prljavština i nakupljanje postanu problem.
