Tejlor Svift je sa 17 godina zamišljala da je Julija.

Pevačicu i kantautorku (36) je magazin The New York Times Magazine istakao kao jednu od 30 najvećih živih američkih autora pesama. Tejlor je tim povodom govorila o kreativnom procesu iza nekih od svojih najvećih hitova.

Tejlor, koja piše pesme još od svoje 12. godine, je objasnila kako je snažna strast pokretala njene rane hitove. Takođe je govorila o tome kako je naučila da ignoriše strah od toga kako će njene pesme biti prihvaćene i da se fokusira na ono što voli da stvara.

„Mislim da sam prvi put osetila da me nije briga ako ljudi mrze nešto, jer ja to toliko volim, kada sam napisala pesmu ‘Love Story’ sa 17 godina, sedeći u svojoj sobi, ljuta na roditelje jer mi nisu dozvolili da izađem na sastanak sa momkom koji je bio previše star, tako da verovatno nije ni trebalo da izlazim s njim“, rekla je Tejlor, govoreći o svojim roditeljima, Andrei i Skotu Svift.

U šali je dodala: „I zato treba disciplinovati decu, jer bi mogla da napišu pesme koje završe na prvom mestu.“

Tejlor je bila u vezi sa glumcem Džejkom Džilenholom, koji je bio skoro 10 godina stariji od nje, 2010. godine, a o njihovom bolnom raskidu napisala je emotivnu pesmu „All Too Well“.

Reakcija publike

Iako u nekim detaljima svojih albuma ima fanove na umu, Tejlor ne dozvoljava da percepcija drugih ljudi diktira muziku koju objavljuje.

„Često se dešava da ono što ja zaista volim u velikoj meri rezonuje i sa publikom“, rekla je Tejlor o svojim najvećim hitovima. „A ponekad se desi da se to ne poklopi sa onim kako se ljudi osećaju — sve do šest godina kasnije.“

Govoreći konkretno o svom albumu iz 2017. godine ,,Reputation", Tejlor je rekla: „Obožavala sam album 'Reputation'. Bila sam u fazonu: ‘Vi pričajte šta hoćete. Ja znam šta sam uradila. Volim to. Neka vam je sa srećom. Izvinite. Možete da promenite mišljenje ako želite. U redu je i ako ne.’“

Osećanja

Jedan od ključeva uspeha Tejlor Svift jeste to što piše onako kako se oseća u datom trenutku, kroz različite faze svog života.

„Imam veoma snažno mišljenje da, kada si mlad, osećaš stvari na izuzetno intenzivan i detaljan način“, objasnila je ona.

Rekla je da je upravo taj snažan, instinktivan osećaj doveo do toga da se fokusira na detalje emocija i situacija — nešto što je pokušala da zadrži tokom cele svoje autorske karijere.

„Postoji posebna pažnja prema detaljima kada imaš između 17 i 22 godine i kada čezneš, pružaš ruke i pokušavaš da dosegneš nešto, ali nikada zapravo ne zadržiš nečiju pažnju, ljubav ili posvećenost“, nastavila je. „Ne možeš da razumeš zašto o tome razmišljaš po ceo dan.“

