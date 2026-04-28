Maj 2026. u kineskom horoskopu donosi energiju koja traži strpljenje, mudrost i pametne poteze. Ovo nije mesec brzih pobeda, već onih koje se grade korak po korak. Fokus je na stabilnosti, novcu i odnosima, a mnogi će morati da preseku ono što ih već dugo koči.

Evo šta donosi svakom znaku:

Pacov

Maj vam donosi priliku da rešite finansijska pitanja koja ste dugo odlagali. Mogući su dodatni prihodi, ali samo ako budete disciplinovani. U ljubavi – manje tvrdoglavosti, više razumevanja.

Bivo

Stabilnost je vaša reč meseca. Sve što ste gradili polako dolazi na svoje. Posao ide uzlazno, ali nemojte forsirati tempo. U privatnom životu dolazi mirniji period.

Tigar

Bićete puni energije, ali pazite da ne donosite nagle odluke. Maj vam donosi šanse za napredak, ali samo ako se fokusirate na jedan cilj. Ljubav može biti turbulentna.

Zec

Za vas je ovo mesec oporavka i unutrašnjeg mira. Finansije se stabilizuju, ali bez velikih skokova. U ljubavi – neko iz prošlosti može ponovo ući u vaš život.

Zmaj

Maj vam donosi prilike za uspeh, ali i testove strpljenja. Novac dolazi kroz trud, ne kroz sreću. U odnosima budite oprezni sa rečima – lako može doći do nesporazuma.

Zmija

Vaša intuicija je jaka i vodi vas ka pravim odlukama. Mogući su novi poslovni kontakti i prilike za zaradu. U ljubavi – stabilnije nego prethodnih meseci.

Konj

Nemir vas gura napred, ali nije sve za brzinu. Usporite i razmislite pre nego što rizikujete novac. Ljubavni život može doneti iznenađenja.

Koza

Maj vam donosi emotivnu stabilnost i potrebu za sigurnošću. Finansije su u blagom usponu, ali bez velikih promena. Fokusirajte se na dugoročne planove.

Majmun

Ovo je vaš mesec za akciju. Poslovne prilike dolaze iznenada, a vi morate brzo reagovati. Novac je moguć, ali i troškovi – pazite na balans.

Petao

Disciplina vam donosi rezultate. U maju ćete videti prve plodove svog rada. U ljubavi – otvoreni razgovori rešavaju sve nesporazume.

Pas

Bićete suočeni sa važnim odlukama. Nemojte bežati od odgovornosti – upravo tu leži vaš napredak. Finansije zahtevaju oprez.

Svinja

Maj vam donosi olakšanje i nove početke. Poslovno se otvaraju vrata, a u ljubavi dolazi toplija energija. Iskoristite ovaj period za novi start.