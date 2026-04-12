Tejlor Svift i Trevis Kelsi navodno se nalaze u završnim pripremama za svoje glamurozno venčanje, koje bi, prema pisanju stranih medija, trebalo da se održi 3. jula 2026. godine.

Par je, kako se navodi, poslao "save-the-date" pozivnice zvanicama, a ceremonija je planirana u Njujorku. Iako se ranije kao opcija pominjao Roud Ajlend, gde Svift poseduje imanje, od te lokacije se odustalo zbog manjeg kapaciteta i jače povezanosti para sa Njujorkom.

Njujork za Svift ima i lični značaj, jer godinama živi i ulaže u nekretnine u gradu, posebno u delu Tribeka, gde poseduje više stanova i nekretnina. Grad je često inspirisao i njenu muziku i javne projekte.

Veza Svift i Kelsija javno je potvrđena 2023. godine, a veridbu su objavili u avgustu 2025. godine, što je dodatno podgrejalo interesovanje javnosti za njihov privatni život.

Očekuje se da venčanje bude jedan od najpraćenijih događaja godine, s obzirom na globalnu popularnost oba partnera i veliki broj poznatih ličnosti koji su već izabrali Njujork za svoje svadbene ceremonije.