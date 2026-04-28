Džordž i Amal Kluni su otišli u večernji izlazak u čast glumca!

Par je u ponedeljak, 27. aprila prisustvovao 51. „Čaplin Award Gala – Celebrating George Clooney“ događaju u ,,Alice Tully Hall"-u u Njujorku.

Amal (48) privukla je pažnju ljubičastom peplum mini haljinom brenda ,,Balenciaga", koju je upotpunila zlatnom torbicom i odgovarajućim štiklama, dok je njen suprug (64) izgledao elegantno u crnom smokingu.

Par je pozirao za niz fotografija na crvenom tepihu pre nego što je ušao na događaj, koji odaje priznanje pojedincima za „značajan doprinos umetnosti filma“, prema sajtu centra ,,Lincoln Center".

Nagrada je nazvana po prvom dobitniku, Čarliju Čaplinu, a sav prihod od godišnje gala večeri ide za podršku misiji neprofitne organizacije da „slavi film kao suštinsku umetničku formu i podstiče živu sredinu u kojoj filmska kultura može da napreduje“.

Džordž je rekao za People da mu je dobijanje nagrade i pažnja koja je uz nju došla „luda“ i „malo neprijatna“, ali istovremeno i „zabavna“.

„Ne pripremate se, pijete“, našalio se na račun toga kako se pripremio za veče. „Moraću uskoro da počnem da pijem.“

Blizanci

Glumac je takođe podelio kako njegovi blizanci Ela i Aleksander (8) gledaju njegove filmove dok on razmišlja o svojoj karijeri.

Otkrivajući da sada, kada je stariji, uglavnom ne gleda svoje filmove jer mu je „teško“ da vidi kako je izgledao u mlađim godinama, ali Džordž je rekao da je napravio izuzetak za film iz 2009. ,,Fantastic Mr. Fox".

„To je čudna stvar. Kako starite, teško je gledati filmove koje ste snimali dok ste bili mlađi jer ste kao: ‘Bože, to više uopšte ne liči na mene’“, rekao je. „Gledam jer imam osmogodišnjake, gledam 'Fantastic Mr. Fox', što je malo lakše jer to zapravo nisam ja, to su samo moji likovi. I to je nekako zabavno jer deca polako shvataju čime se bavim.“

Betmen

Džordž je ranije ove godine otkrio da je konačno pokazao svom sinu Aleksanderu svoj film o Betmenu.

On je u intervjuu za W Magazine objasnio da je sinu pustio film nakon što se za Noć veštica prošle godine maskirao u taj lik.

„Noć veštica je veliki praznik. Moj sin je bio Betmen. On još nije gledao 'Batman & Robin'“, rekao je Kluni. „Uvek mu govorim: ‘Znaš da sam ja bio Betmen.’ A on stalno odgovara: ‘Ne.’“

„Mislim da nije shvatao koliko je to bilo značajno kada je rekao da nisam Betmen. Pre nekoliko nedelja sam mu konačno pustio film“, nastavio je. „Nije baš dobar za odrasle, ali je odličan za osmogodišnjake, tako da mu se svideo.“

Bonus video: