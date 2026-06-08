Maksim je romskog porekla i od malena je odrastao u duhu tradicije gde su rani brakovi deo života. „Prvi brak se ne pamti mnogo, još sam bio dete. Očevi su birali, dogovoreni brak je bio normalan. Tada nisam imao izbora“, priseća se Maksim. Njegova prva supruga imala je četrnaest godina, a uskoro su zajedno počeli da žive u kući njegovih roditelja.

Iako mu mnogi spočitavaju da je prerano postao otac i deda, Maksim ističe da je bolje rani porodični život nego besciljno lutanje: „Bolje je da budete roditelj sa četrnaest nego da pušite iza škole. Učimo vrednosti i tradiciju od malih nogu.“



Njegova druga žena, Roza, izabrana kada je Maksim imao trinaest, rodila mu je prvu ćerku iste godine. Kasnije je postao otac još dvoje dece, a potom i deda, što je izazvalo lavinu komentara na društvenim mrežama. „Ljudi ne razumeju vrednost vremena i porodice“, objašnjava Maksim.

Razvod nije zabranjen u njihovoj tradiciji, ali nije lak. Važno je napomenuti da se venčanja i razvodi obavljaju u porodičnom krugu, iko ne ide u matičnu službu, a zatim na sud da bi raskinuo zajednicu.

"Mi se ne venčavamo preko matične službe. Venčanja se organizuju među rođacima, razvod je isti. Porodice se okupljaju i počinju da razgovaraju, slušaju zašto, iz kojih razloga, šta nije u redu. Ne dozvoljavaju to odmah, daju vam vremena. Ovo se može desiti dva ili tri puta, ali kada je jasno da više nema zajedničkog života, niko vas ne zadržava, i onda dolazi do razvoda", kaže Maksim.



Iako je završio samo pet razreda osnovne škole, Maksim želi da njegova deca imaju obrazovanje koje on nije imao. „Moje ćerke će završiti školu, sin će dobiti visoko obrazovanje. Znam koliko znanje znači“, kaže on.

Danas vodi sopstveni posao i uživa u stabilnom porodičnom životu. Roza brine o domu, a Maksim planira dalji razvoj u oblasti ugostiteljstva. Iako voli da vodi računa o svemu, jasno ističe: „Muškarac je u kući gazda i poslednja reč je moja.“

Za Maksima, tajna srećne porodice je jednostavna: kompromis, poštovanje tradicije i zajedničko ulaganje u budućnost. A njegovo iskustvo pokazuje da život može ići po sopstvenim pravilima, ma koliko netipično delovao drugima.



