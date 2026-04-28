Buket svežeg cveća i činija sa voćem možda deluju kao savršen spoj na stolu, ali u praksi – to je loša kombinacija.

Voće, čak i nakon branja, nastavlja da „živi“ – ispušta vlagu i gasove koji ubrzavaju sazrevanje. Najvažniji među njima je etilen, koji se posebno oslobađa iz banana, jabuka, krušaka, breskvi, šljiva i dinja.

Dok je to korisno za voće (recimo, banana pomaže da avokado brže sazri), za cveće je prava šteta. Rezano cveće je već osetljivo jer više nema hranjenje iz korena, pa svaki dodatni uticaj ubrzava njegovo propadanje.

Ako držite buket pored voća, cvetovi će brže uvenuti – latice će opadati, boja će izbledeti, a pupoljci se neće pravilno otvoriti. Ruže, ljiljani, orhideje i lale posebno su osetljivi na ovaj gas. Često sve spolja deluje u redu, ali buket propadne dan ili dva ranije nego što bi trebalo, naročito leti kada toplota dodatno ubrzava procese.

Problem nije samo u gasu. Voće vremenom omekšava, ispušta mirise i razvija mikroorganizme, što utiče i na vodu u vazi. Ona se brže kvari, a stabljike teže upijaju vlagu – pa cveće još brže propada.

Zato je najbolje da buket držite na svetlom i prohladnom mestu, dalje od voća, izvora toplote i pare. Iako kuhinja deluje kao idealno mesto za dekoraciju, za cveće baš i nije najbolji izbor.